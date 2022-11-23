شاهد.. أفجر مشهد ساخن للفنانة يسرا والفنان عادل إمام في غرفة النوم.. صراخها الصاخب ايقض سكان العمارة كلها!!

تعتبر الفنانة المصرية يسرا من أكثر الفنانات والممثلات المصريات التن كن لهن الظهور الابرز في السينما المصرية، ولها مجموعة كبيرة من الافلام والمسلسلات الشهيرة، والتي كانت تشغل فيها دور البطل برفقة ابرز الفنانين والممثلين المصرين الكبتر كالفنان عادل إمام وغيره من الممثلين.

تتربع الفنانة يسرا على عرش السينما المصرية لسنين عدة وكان في اوج طاقتها وشغفها الفني حيث قدمت ادوار ة ومختلفة في كومبة من أكبر الأفلام العربية التي اختريت ضمن افضل 100 فيلم عربي، وتميزت الفنانة يسرا بجرأتها ولبسها الفاضح أثناء التمثيل.

ضمن هذه الأفلام المثيرة التي شاركت فيها الفنانة يسرا كبطلة برفقة الفنان عادل إمام فيلم "بوبوس" وهو فيلم مصري كوميدي انتج عام 2009م، ويتحدث الفلم عن الاثار الاقتصادية العالمية على رجال الأعمال والمجتمع المصري في قالب فكاهي وطرائفي.

وفي الفيلم دارت مشاهد جريئة بين اسطورة الفن والسينما المصري الفنان عادل إمام مع الفنانة يسرا حيث ظهر عادل إمام في احد المشاهد وهو فوق الكنبة وتحته الفنانة يسرا وصراخها يعلوا المكان في ايحاءات جنسية اشعلت مواقع التوتصل والمنتقدين واثارات جدلا واسعا بينهم.

▪︎ عن عملها وبداية انطلاقها

بدأت حياتها السينمائية في أواخر السبعينيات القرن العشرين، مع أول ظهور لها عام 1973 على الشاشة الفضية، تبرر عملها في بداياتها ببعض الأفلام التي قد لا ترقى إلى مستوى فني جيد بقولها: «عندما بدأت كانت بداخلي شحنة كبيرة للتمثيل، وكان مجرد تفريغها يرضيني، وشيئا فشيئا أدركت الفرق بين الانتشار والاختيار»، قبل الأشتغال في مجال الفن والسينما، استمر مشوارها مع السينما المصرية من فيلم لآخر حتى استطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة في أواخر الثمانينيات القرن

العشرين ومطلع تسعينيات القرن العشرين، ومنها مجموعة من الأفلام التي وقفت فيها أمام الفنان عادل إمام، وتتحدث دوماً عن تأثير المخرج يوسف شاهين والفنان عادل إمام على مشوارها الفني حيث تعاملت مع المخرج يوسف شاهين لأول مرة من خلال فيلم حدوتة مصرية، أما عادل إمام فقد مثلا معا لأول مرة من خلال فيلم شباب يرقص فوق النار في عام 1978، وقدمت بعدها معه نحو 15 فيلماً.

وبخلاف الأفلام والمسلسلات والمسرحيات؛ قدمت يسرا عددا من الأغاني، أشهرها أغنية 3 دقات مع المطرب محمد أبوالعينين، الشهير بـ«أبو»، والتي حققت نجاحا كبيرا وتخططت 90 مليون مشاهدة خلال شهرين فقط من إطلاقها خلال فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي.

• عملها كسفيرة للنوايا الحسنة

اختيرت في عام 2006 كسفيرة للنوايا الحسنة من قبل برنامج الأمم المتحدة الأنمائي وذلك في احتفال أقيم في حديقة الأزهر بالقاهرة، من جهتها أكدت مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن اختيارها جاء لشهرتها الواسعة في الوطن العربي واهتمامها الواسع بالمهمشين والمرأة ورحلتها الفنية الطويلة لأكثر من 25 عاما قدمت خلالها أدوارا متنوعة عن القضايا السياسية والاجتماعية والإنسانية من خلال السينما والتليفزيون ومشاركتها للعديد من الجمعيات الأهلية في نشاطاتهم الاجتماعية.

▪︎ اعمالها الفنية

للفنانة يسرا رصيد كبير من الاغمال الفنية والافلام والمسلسلات الحديثة وعملت مع أهم المخرجين مثل يوسف شاهين وشاركت معظم الممثلين النجوم في أدوار رئيسية مثل نور الشريف وعادل إمام وغيرهم، ومن أبرز أفلامها:

1977: ألف بوسة وبوسة.

1977: فتاة تبحث عن الحب.

1978: مايوه لبنت الأسطى محمود.

1978: قصر في الهواء.

1978: ابتسامة واحدة تكفي.

1978: شباب يرقص فوق النار.

1978: شيطان الجزيرة.

1978: الجنة تحت قدميها.

1979: البنت كبرت.

1979: عشاق تحت العشرين.

1980: أذكياء لكن أغبياء.

1980: دائرة الشك.

1980: عمل إيه الحب في بابا.

1981: بياضة.

1981: ليلة شتاء دافئة.

1981: دماء على الثوب الوردي.

1981: الإنسان يعيش مرة واحدة.

1981: حكمت المحكمة.

1982: اعتداء.

1982: ارزاق يا دنيا.

1982: الثأر.

1982: السفاحين.

1982: على باب الوزير.

1982: حدوتة مصرية.

1983: الأفوكاتو.

1983: درب الهوى.

1983: إن ربك لبالمرصاد.

1983: برج المدابغ.

1984: شقة الأستاذ حسن.

1984: لا تسألني من أنا.

1985: الإنس والجن.

1985: الصعاليك.

1986: البداية.

1986: قبل الوداع.

1986: الجوع.

1986: الجلسة سرية.

1986: سري للغاية.

1986: وصمة عار.

1986: منزل العائلة المسمومة.

1986: كراكون في الشارع.

1987: لعدم كفاية الأدلة.

1987: عصفور له أنياب.

1987: التعويذة.

1987: موعد مع القدر.

1987: اللعيبة.

1987: بستان الدم.

1987: سكة الندامة.

1988: صرخة ندم.

1988: نشاطركم الأفراح.

1988: امرأة للأسف.

1988: البعد الرابع.

1989: المولد.

1989: كابوس.

1989: أيام الغضب.

1990: سيدة القاهرة.

1990: امرأة واحدة لا تكفي.

1990: إسكندرية كمان وكمان.

1990: جزيرة الشيطان.

1991: الراعي والنساء.

1992: الشرس.

1992: امرأة آيلة للسقوط.

1992: الماضي لم يعد ملكي.

1992: الإرهاب والكباب.

1993: المنسي.

1993: مرسيدس.

1993: ضحك ولعب وجد وحب.

1994: المهاجر.

1994: حرب الفراولة.

1995: طيور الظلام.

1996: نزوة.

1997: عيش الغراب.

1998: دانتيلا.

1998: رسالة إلى الوالي.

1999: المدينة.

1999: حسن وعزيزة قضية أمن دولة.

1999: كلام الليل.

2000: الوردة الحمراء.

2000: فيلم ثقافي.

2001: العاصفة.

2002: معالي الوزير.

2004: إسكندرية - نيويورك.

2005: دم الغزال.

2006: ما تيجي نرقص.

2006: عمارة يعقوبيان.

2006: كلام في الحب.

2009: بوبوس.