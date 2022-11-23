شاهد .. الفنانة التونسية درة تكشف عن مفاتنها بفسان لا يخطر على بال الشيطان



شاركت الفنانة التونسية الجميلة درة صورة جديدة لها عبر خاصية الأستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”وظهرت درة خلال تواجدها مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44 مرتدية فستان مكشوفة بشكل كبير من منطقة الصدر ، اما من الناحية الجمالية فقامت باستخدام الكثير من المكياج مع ترج شعرها مما جعلها إطلالة مميزة حازت إعجاب الكثير من جمهورها، بصورة أبيض واسودوتشارك الفنانة التونسية في مسلسل المتهمة الذي يعرض عبر منصة شاهد، حيث يشاركها في البطولة كلا من عادل كرم ومحمد دياب وعلي الطيب ورشدي الشامي ومها نصار، و حاتم فايد.





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