هل تذكرون الطفلة 'لين الحايك' التي فازت بلقب ذا فويس كيدز وأذهلت الجميع؟ شاهد كيف أصبحت ملكة جمال!! صور

صدمت لين الحايك نجمة ذا فويس كيدز رواد مواقع التواصل بتغير شكلها وملامحها بعدما أصبحت شابة تضج أنوثة مختلفة عما عهدها الجمهور في مرحلتها الطفولية.

صدمت لين الحايك نجمة ذا فويس كيدز رواد مواقع التواصل بتغير شكلها وملامحها بعدما أصبحت شابة تضج أنوثة مختلفة عما عهدها الجمهور في مرحلتها الطفولية.

كما نشرت عدداً من الصور على خاصية ستوري أثناء احتفالها مع أصدقائها في حفل التخرج بالمدرسة الثانوية.

لين الحايك تطلق أغنيتها الأولى لين الحايك، حاملة لقب الموسم الأول من برنامج ذا فويس مع فريق النجم كاظم الساهر، أكدت في أكثر من لقاء معها أنّها ستستكمل مسيرتها الفنية لكن بعد الانتهاء من دراستها، علماً بأنها طرحت قبل فترة فيديو كليب لأغنيتها «بدي قلك» ونالت إعجاب الجمهور.

وأصدرت النجمة اللبنانية لين الحايك نجمة برنامج المواهب بموسمه الأول ذا فويس كيدز مسبقاً أول فيديو كليب لها لأغنيتها الجديدة "عم بكبر" والتي قدمتها للجمهور في حفل نهاية الموسم الثاني من برنامج المواهب ذافويس كيدز.

لين الحايك طرحت بعدها كليبها الجديد " party language" الذي قام بتنفيذه مجموعة من أبرز صناع الموسيقى في العالم، وهو من إنتاج شركة بلاتينيوم ريكوردز التي تعاقدت معها لين حايك فور نيلها لقب برنامج "ذا فويس كيدز" بنسخته العربية.