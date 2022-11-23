مودل روز تتعدى خطوط بيلا حديد الحمراء وتظهر عارية.. والجمهور يوجه لها انتقادات لاذعة

ظهرت عارضة الأزياء السعودية مودل روز، بإطلالة جريئة من توقيع المصمم الفرنسي جان بول غوتييه، بعد أسابيع قليلة من ظهور عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية بيلا حديد بها.

مودل روز تكرر إطلالة بيلا حديد

وشاركت مودل روز صورها بفستان من غوتييه، بتصميم غريب، إذ جاء الفستان الموصوف بكونه فستان/ بنطلون، بنصفين مختلفين جزء منه عبارة عن فستان انسيابي والآخر بتصميم بنطال، بتدرجات اللون البنفسجي وطبعات مستوحاة من الطبيعة.

جاء الفستان الذي وصفه البعض بأنه جريء، بطبعات تحدد ملامح الجسد بصورة استفزت المتابعين، حيث تركوا تعليقات جاءت أغلبها سلبية.

وتعد هذه الإطلالة تكرارا لإطلالة بيلا حديد، التي ارتدت نفس الفستان في جلسة تصوير يوم 9 أكتوبر الماضي، لصالح مجلة فوغ Vogue، ويبلغ سعره على موقع البيع 1,590 يورو.

انتقادات مودل روز

وتفاعل عدد من متابعي مودل روز مع إطلالتها التي وصفوها بالجرأة والغرابة، إذ إنها إطلالة غير معتادة في الشكل والتصميم، بحسب ما قال متابعوها، كما أكد بعضهم أنها غير ملائمة للارتداء إلا في جلسات التصوير بعيدا عن اعتمادها كزي عادي، بينما أشاد آخرون باختيار عارضة الأزياء السعودية.

وقال البعض في تعليقاتهم: "ما اتفقنا كذا يا روز أنا دائماً يعجبني لبسك ، بس الحين صدمتيني"، "بخزي الفستان"، "شو هالإطلالة من قلة اللبس يعني"، "وش ذا اللبس الخايس"، "ترى مرة أوفر لبسك كذا مو حلو ويفشل لن تصبحي أجنبية".

من ناحية أخرى دافع البعض عن اختيار مودل روز وقالوا: "لك خلص شنوا هل التعليق السخيف … أنتم شنوا دخلكم بلعالم كل واحد حر بنفسه .. دع الخلق للخالق روحوا اشتغلوا ع نفسكم راح تستنتجون أنه أنتم كاعد تضيعون وقت على الفاضي".