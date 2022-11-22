سيلفستر ستالون يرقص بجراءه مع زوجته وإبنتيه إحتفالاً بالطلاق - فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر أسرة سيلفستر ستالون بالكامل، وهم يرقصون أمام الكاميرا في أحد فيديوهات تيك توك.

تم التقاط الفيديو في شهر أكتوبر الماضي، أعقاب الإعلان عن قرار إلغاء الانفصال بين ستالون وزوجته، وأثناء استعداد الأسرة لحضور أحد عروض الأزياء معاً.

وأظهر الفيديو سيلفستر ستالون 76 عاماً وجينيفر فلافين 54 عاما وابنتيهما صوفيا البالغة من العمر 26 عاما وسيستين البالغة من العمر 24 عاما.

وقال مصدر مقرب من الزوجين سابقا لـ PEOPLE: "لقد تجاوزا العديد من القضايا السلبية ويعملان بجد لجعل زواجهما ينجح. إنهما حقا لا يريدان الطلاق. كلاهما يتفقان على أن لديهما مشاكل. لا يوجد لوم، يتم التعامل مع كل شيء بطريقة ناضجة للغاية ويبدو أن الأمر سينجح مجدداً".

وأضاف المصدر: "جينيفر سعيدة للغاية، لقد كانت محبطة وتحتاج إلى تغييرات، إنها تحصل على هذه التغييرات الآن. وهي تحب حاليا أن تبذل جهدا لإنجاح زواجها، لأنها تشعر بأنها مسموعة ومُقدَّرة".

وكانت جينيفر فلافين قد أعلنت التماسها لطلب الطلاق من سيلفستر ستالون أغسطس الماضي، في بيان جاء فيه: "يؤسفني أن أعلن أنه بعد 25 عاما من الزواج، أنني تقدمت بطلب الطلاق من زوجي سيلفستر ستالون، ولكن بينما لم نعد زوجين، سأعتز دائما بعلاقة استمرت أكثر من 30 عاما شاركناها، وأنا أعلم أننا ملتزمان تجاه بناتنا الجميلات، أطلب الخصوصية لعائلتنا وسيتم حل المسألة برمتها ودياً".