هبة قطب تنصح الرجال : سيبكم من الكوارع والجمبري وعليكم بهذه العشبة المعجزة التي ستمنحكم القوة الخارقة في غرفة النوم

يعاني كثير من الرجال من ضعف كبير في قدراتهم الجنسية الأمر الذي يحرمهم من الاستمتاع بالعلاقة الجنسية مع شريكاتهن من النساء طوال الوقت، ما يجعلهم يبحثون باستمرار عن العلاج الذي سيخلصهم من هذه المعضلة الكبيرة.

وتُعد مشكلة ضعف القدرة الجنسية من المشاكل التي تؤرق معظم الرجال والنساء على حد سواء وذلك لأنها تُسبب فتور في العلاقة بين الزوجين حيث تؤدي إلى حالة من الإحباط والكآبة المزمنة التي لا تنتهي والتي قد تؤدي إلى الانفصال والطلاق في أوقات كثيرة.

وعند الحديث عن ضعف القدرة الجنسية فإننا نعني بها حالة عدم القدرة على القيام بالعملية الجنسية على أكمل وجه نتيجة مجموعة من المؤثرات مثل سرعة القذف وعدم انتصاب العضو الذكري أثناء العلمية الجنسية أو عدم الرغبة في ممارسة العملية الجنسية من الأساس.

ومن أجل التخلّص من ضعف القدرات الجنسية يذهب الكثير من الأشخاص إلى تناول العقاقير الطبية والحبوب المنشطة المختصة في تنشيط العضو الذكري للرجل من أجل تخليصه من ضعف القدرة الجنسية، لكنّ العلم الحديث كشف أنّ هذه المنشطات تؤدي إلى أضرار خطيرة على الصحة.

وقد أشارت الأبحاث إلى خطورة العقاقير والمنشطات الجنسية على الصحة حيث تؤدي إلى إصابة الجسم بالعديد من الأمراض الخطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب والوفاة في كثير من الأوقات.

وينصح الخبراء الأشخاص الذين يعانون من ضعف في القدرة الجنسية باستخدام العلاج الطبيعي الذي لا يسبب أي مضاعفات وتأثيرات جانبية.

عشبة (التفاف) أو الجعضيض للجنس

يقول الأطباء بأنّ عشبة (التفاف) أو الجعضيض كما يسميها البعض هي العلاج المناسب لضعف القدرة الجنسية، حيث أشارت أخصائية الطب الجنسي الدكتورة "هبة قطب" إلى أهمية عشبة التفاف في تعزيز القدرة الجنسية للرجل حيث توفر له قوة جنسية هائلة في غرفة النوم ويظهر ذلك من خلال زيادة الإنتصاب وتأخير عملية القذف وزيادة الرغبة الجنسية لديه لممارسة الجنس مرات كثيرة.

وتضيف الدكتورة قطب أنّ عشبة "التفاف" هي العلاج المناسب لأولئك الأشخاص الذين يعانون من ضعف القدرة الجنسية أو الأشخاص الذين يريدون التمتع بعلاقة جنسية طويلة وممتازة وذلك لأن هذه العشبة تؤدي إلى تدفق الدم في الأوعية الدموية الدقيقة ما يؤدي بالتالي إلى استمرار الانتصاب لفترة طويلة.

وتوضح هبة قطب، إنّه يمكن الحصول على هذه العشبة من الأسواق ومحلات بيع الأعشاب والبهارات ويمكن تناولها بأي وقت ولكن بكميات معتدلة.

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ماهي عشبة (التفاف) أو الجعضيض؟

"الجعضيض" أو "التفاف"، هي عشبة نباتية تنتمي لنوعية وفصيلة زيتية ورقية تدعى البراسيكا، وهي التي تشابه فيها الكرنب ونبتة البروكلي، ويدخل في المجموعة المشتملة على البصل الأخضر، وقابل للمضغ والتغذية عليه للبشر. حيث أنها تحتوي على مكونات غذائية، أهمها فيتامين ج، ومضاد أكسدة، ومطاط، وسيليمارين مقاومة للتحسس.

وعشبة الجعضيض لها فوائد ومنافع تصلح للتصنيع الدوائي، ولكنها تحتاج لمزيد من البحوث عليها للتيقن من تأثيراتها على أجزاء عضوية معينة بالجسم، ولكن بالإجمال هي غير مضرة إلا عند الإسراف والتبذير فيها، لذلك ينصح خبراء الطب البديل بالاعتدال عند استعمالها، وعدم المداومة عليها لأكثر من شهر، ويمكنك أن تترك مدة زمنية فاصلة بين كل فترة تستعمله بها والأخرى.

ملاحظة: لا يوجد حتى الأن دراسات أو بحوث علمية تؤكد فوائد عشبة (التفاف) أو الجعضيض للجنس، لكنها تقوي الجسم بشكل عام، وهو ما يعود بالنفع على الجانب الجنسي للرجل، ولا زال الأمر يحتاج إلى مزيدا من البحوث والتجارب في هذا الجانب.

فوائد عامة لعشبة الجعضيض (التفاف)

- عامل من عوامل تقليل مادة الكوليسترول المضرة بالدم، ويكافح الاسقربوط، ويؤخذ كمادة تقوية عشبية.

- تنظيم السكر ومستوياته في الدم، وله تأثير مساهم في إدرار البول، ومناسب لمرضى الإمساك فهو يعمل كمسهل.

- محارب للجراثيم العالقة من التلوث والميكروبات في الأطعمة خلال الهضم، والجذر المنظف جيدا يعمل على طرد وإزالة تواجد ديدان البطن، ومعجونه ملائم لتنضير البشرة، وينظف ويطهر مسالك ومجاري البول العضوية الداخلية، ويكافح الحساسية.

- يستعمل لمعالجة الأمراض الكبدية والصفراء، ويساهم في تقليل التواجد السمي بالجسم، ويساهم في مقاومة الالتهاب، وملائم للقابلين للمرض بالحصوات حيث يمنع تكون حصوات مرارية في الجسم، ويدخل ضمن مكونات وصفة علاجية بالأعشاب للتخلص من حرقة المعدة.

- يغير ويبدل في بناء الكروماتين المتسرطن بداخل الخلية المسرطنة، ومن ثم يقلل من انتقالها وتكاثرها، ويفيد الكبد من خلال إعادة تجديد البروتين والخلايا الكبدية، ويفيد مدرات اللبن في إيقاف وتجفيف الثدي بعد الفطام.

طريقة تحضير واستخدام الجعضيض كمحلول أو كمشروب

- ينظف نبات الجعضيض جيدا ويصفى من أي سوائل.

- يتم إزالة أطراف قليلة من الساق التي تتصل بالأرض.

- يؤخذ منه مقدار قبضة ويتم تقطيعها وغليها في ماء على نار متوسطة الحرارة لخمس دقائق.

- يتم تدفئته وتصفيته.

- يحلى بمحليات طبيعية كالعسل.

- يتم أخذ فنجان منه قبل أي وجبة تأخذها بنصف الساعة، وتكرر يوميا ذلك ثلاثة مرات.

الآثار الجانبية لتناول عشبة الجعضيض:

يمكن أن تحدث بعض الآثار الجانبية عند الإسراف في تناول عشبة الجعضيض (التفاف)، حيث أنها قد تسبب صداع و ضرر بالكبد، وذلك لأنها تعمل على توليد أنواع من الأبخرة داخل الجسم.

المصدر: اليوم التاسع + قناة الدكتورة هبة قطب على اليوتيوب