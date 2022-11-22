التمثيل تحول إلى حقيقة.. مشهد ساخن مسرب من الفيلم الجريء والممنوع من العرض للفنانة منى زكي.. شاهد قبل الحذف!!

كبقية الفنانات المصريات التي عرفن بجرأتهن واغرأتهن، اشتهرت وعرفت الفنانة مني زكي بجرائة مشاهدها، والتي شاركت في جروب كبير من الأفلام والمسلسلات الشهيرة، ولن يسعنا المقام لذكر افلامها لكننا بالتأكيد سنقف عن أبرزها وأكثرها اثارة للجدل وخاصة تلك التي شاركت فيها مع فنانين وممثلين كبار وكان لها فيها مشاهد خرجت وسربت للجمهور بالخطأ، سنعرضها لكم وننشرها فس الخبر.

تمتلك الفنانة منى زكي حقسبة من الافلام ولديها رصيد مليء بالنجاحات في الجانب الفني وخاصة في التمثيل ومن أهم اعمالها والتي سنقف عندها هو فيلم احكي يا شهرزاد وهو فيلم مصري من إنتاج العام 2009 من تأليف وحيد حامد وإخراج يسري نصر الله، وبطولة منى زكي، محمود حميدة وحسن الرداد، الفيلم عرض في نحو 60 دار عرض في مصر في أواخر يونيو.

يتناول الفيلم عدد من القصص لنساء يخضعن لحالة من القهر النفسي أو الجنسي أو الاجتماعي التي تعبر عن حالة من التناقض أو الازدواجية في المجتمع.

وتدور القصة حول مذيعة تلفزيونية مهتمة بقضايا المرأة (منى زكي) التي يشب بينها وبين زوجها خلافات كثيرة نظرا للقضايا التي تطرحها، وفيما زوجها ينتظر نقلة في حياته لتولي منصب رئيس تحرير لجريدة قومية حيث يقوم بالتدخل في عملها ويطالبها بتغيير نوعية الموضوعات التي تقدمها لأنها تزعجه في عمله وتؤثر في ترقيته، مما يجعلها تحاول ارضائه، إلا أنها تفشل في أن تقدم نوع مختلف من الموضوعات التي تحتاج إلى تحقيقات واختيار موضوعات معينة بعناية تامة فتحدث العديد من الاختلافات بينهما.

▪︎ حياة منى زكي الشخصية

بدأت التمثيل من خلال مسرح جامعة القاهرة، أما أول عمل فني لها فكان مسرحية بالعربي الفصيح مع الفنان محمد صبحي، وساهم في شهرتها في المجال السينمائي عملها في عدد من الأفلام التي ظهرت في أواخر تسعينات القرن العشرين في إطار ما عرف باسم موجة أفلام الكوميديا.

ساهمت أيضا مع عدد من الممثلين في جيلها في صياغة ما عرف بمفهوم السينما النظيفة أو سينما الأسرة حيث حرصت على تقديم أدوار الفتاة ذات الوجه الملائكي البريء والابتعاد عن الأدوار الحسية أو التي تحمل بعض الصفات الأخلاقية السيئة.

صنعت شعبيتها عبر اختيارها أداء شخصية فتاة الطبقة الوسطي أو الشعبية في مصر حيث زاد عدد المعجبين خصوصا من شباب وشابات الطبقة الوسطى المصرية، أجمع عليها سبعة أطباء من أصل اثنى عشرة طبيبًا متخصصين في التجميل على أنها «أجمل ممثلة مصرية».

حتى أنها شاركت الفنان نايف الزعبي في فيديو كليب أغنية «ابن الأصول» عام 1997، وكانت أيضًا تظهر في إعلانات التلفزيون فبدأت مع «صابون لوكس» و«سيارات الشيفروليه» مع زوجها الفنان أحمد حلمي و«شامبو بانتين»، وأيضا شاركت الفنان أحمد السقا في إعلان «رقائق البطاطا شيبسي المنتج المصري».

▪︎ افلامها التي اثارت الجدل

أثارت الفنانة منى زكي، في كثير من أعمالها الفنية، حالة من الجدل، التي كان آخرها دورها في فيلم «أصحاب ولا أعز»، الذي سبب ضجة كبيرة في الآونة الأخيرة منذ عرضه على منصة «نتفليكس»، إلا أن هذه الحملة من الانتقادات للفنانة الشابة لم تكن الأولى حيث واجهت هجوما من قبل على عدد من أفلامها وهو ما نعرضه في السطور التالية.

•فيلم «احكي يا شهرزاد»

ومن بين الأفلام التي قدمتها منى زكي والتي تعدت 30 عملا فنيا، توجد أعمال أثارت الجدل بين الجمهور، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالنقد والتقييم، والتي كان منها فيلم تعتبره منى زكي من أفضل أعمالها وهو «احكي يا شهر زاد»، حيث رأى بعض جمهورها أن الفيلم يظهر نجمته المفضلة بشكل لا يعتاد عليها فيه، وأثار جدلا كبيرا حينها بسبب بعض المشاهد الجريئة التي جمعتها بحسن الرداد.

• فيلم «سهر الليالي»

فور طرح فيلم «سهر الليالي»، التي كانت أحد أبطاله الفنانة منى زكي، سبّب حالة من الجدل أدت إلى مهاجمة الجمهور لأبطال العمل ككل، لتقديمهم قضايا مجتمعية مثل الخيانة الزوجية، ووصف الجمهور حينها الفيلم بأنه يحتوي على ألفاظ ومشاهد فاضحة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي رومانسي كوميدي، يحكي تفاصيل حياة أربعة من الأزواج، ويجتمعون في حفل عيد ميلاد أحدهم، وهذه الليلة تحدث خلافات بين الأزواج الأربعة، مما يجعلهم يشعرون بتوتر حياتهم العاطفية، فقرر الأربعة رجال السفر في رحلة لإعادة حساباتهم، وترك زوجاتهم للتفكير أيضا في علاقتهن الزوجية والعاطفية.

الفيلم بطولة منى زكي، فتحي عبد الوهاب، أحمد حلمي، شريف منير، خالد أبو النجا، علا غانم، حنان ترك، ومن تأليف تامر حبيب، ومن إخراج هاني خليفة، ورشح الفيلم لجائزة الأوسكار ووصل للتصفيات قبل النهائية.

• فيلم «أصحاب ولا أعز»

آخر أفلام منى زكي التي أثارت الجدل، هو فيلم «أصحاب ولا أعز» الذي طرح خلال اليومين الماضيين عبر إحدى المنصات الإلكترونية «نتفليكس»، وشهد حالة من التضارب في الآراء حوله من الجمهور والنقاد، بين حملات تأييد ودعم وأخرى هجوم وانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي.