مروة راتب تثير الجدل باستعراض ساخن لجسدها.. وتصف نفسها بـ صاحبة الوجه العربي الأجمل - فيديو

أثارت الفاشينستا السورية مروة راتب الجدل من جديد، بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تتغزل بجمالها، واصفة نفسها بصاحبة الوجه العربي الأجمل، كما عودت جمهورها دائما على التباهي بجمالها.

وشاركت مروة راتب المقيمة في الإمارات، مقطع الفيديوعبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، قالت فيه إنها فاتنة الفاتنات.

مروة راتب تتغزل في نفسها

وفي مقطع الفيديو ظهرت مروة راتب قائلة: "جميلة الجميلات وفاتنة الفاتنات صاحبة أجمل وجه عربي تمسي عليكم، وايد وايد ناس يسألوني عن سر جمال بشرتي وكله كان بيقولي تبارك الرحمن بشرتك تششبه شرة البيبي وهذا كله اهتمام وبسبب إبرة الثري دي التي اعتمد عليها".

هذه ليست المرة الأولى وإنما اعتادت مروة راتب وصف نفسها بفاتنة الفاتنات وجميلة الجميلات وفي مقاطع سابقة وصفت نفسها بنفس الأوصاف قائلة: "يا مساء الورد جميلة الجميلات فاتنة الفاتنات ملكة جمال العرب والشرق الأوسط بلا منافس أو منازع.. مساكم جميلة الجميلات وفاتنة الفاتناتن مساكم جمال وأنوثة وفتنة، مساكم أنا والطوفان من بعدي، كل أنثى جميلة تجلس تشوفني الآن وحزينة علشان صديقتها خانتها قولي أنا والطوفان من بعدي، لكل أنثى جميلة وانفصلت عن جوزها وحزنها أثر على جمالها قولي أنا والطوفان من بعدي".