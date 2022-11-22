بالنظارة السوداء.. رامز جلال يشارك الجمهور أحدث صورة أثارت الجدل من جديد حول إصابته بالعمى - صور

بعد تداول أنباء إصابته بالعمى على نطاق واسع، ظهر الفنان رامز جلال بصورة جديدة، من مع لاعب شهير خلال حضوره مباريات بطولة كأس العالم 2022 في قطر، لينفى كل الشائعات التي تحدثت عن إصابته في عينه اليسرى وإعتزاله التمثيل.

صورة رامز جلال تنفي إصابتة بالعمى

ونشر رامز جلال صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام تعد الظهور الأحدث له بعد تلك الشائعة المتداولة منذ أيام.

وظهر رامز جلال في الصورة بصحبة اللاعب غاريث بيل، لاعب منتخب ويلز الذي يشارك في كأس العالم المقام في قطر 2022، وعلق على الصورة قائلاً: "غاريث بيل، كأس العالم قطر 2022

ورغم نفي شقيقه الفنان ياسر جلال منذ يومين شائعة إصابته بالعمى، إلا أن نشر رامز جلال لصورته وهو مرتدي نظارة شمسية أعادت تلك التكهنات لدى البعض من جديد.

ولم يعلق رامز جلال بشكل رسمي على تلك الشائعات المنتشرة خلال الأيام الماضية مكتفياّ بظهوره في تلك الصورة، بينما أبدى شقيقه انزعاجه من تلك الأنباء.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف زكي في تصريحاته مع برنامج ET بالعربي أن تلك الأخبار عارية تماماً من الصحة وأنها مجرد شائعات وأكد أنه تواصل مع رامز جلال وأكد أنه بصحة جيدة.

وخلال تصريحاته أكد زكي أنه منزعج من تلك الشائعات الكاذبة حيث قال: "أنا مستاء ومنزعج جدا من انتشار مثل هذه الشائعات عن الفنانين، وتداولها بشكلٍ كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطالب الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات دون التأكد من مصدرها، خاصة وأنها تُثير المخاوف والقلق لأسرة الفنان نفسه".

ياسر جلال يتحدث عن شائعة عمى شقيقه

ومن جهته نفى شقيق رامز جلال الفنان ياسر جلال تلك الأخبار في تصريحات صحفية حيث قال إنها مجرد شائعة سخيفة وأدان من روج مثل تلك الأخبار كذلك رفض التعليق عليها حيث قال إنها بلا معنى.

وأكد ياسر جلال خلال حديثه أن شقيقه رامز بخير ويواصل العمل بشكل طبيعي وأضاف أن رامز لا يلتفت لمثل تلك الأخبار الكاذبة ودعى الله أن يحفظ أخاه من أي شر.

ومن جانبها أكدت مسؤولة الملف الصحي داخل نقابة المهن التمثيلية الفنانة نهال عنبر أن ما تم تداوله من أخبار حول صحة الفنان رامز جلال غير صحيح، وأكدت أن ليس لديها معلومات كافية عنه في الفترة الحالية، لكنها أكدت أن الأخبار المتداولة من المؤكد أنها شائعات