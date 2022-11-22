شاهد.. لبس سعاد حسني الشفاف والمغري في هذا المشهد الساخن جعل حسن مصطفى يهجم عليها بشراهة رغم وجود المخرج والمصورين!!

سنتحدث في هذا المقال عن واحدة من أبرز الممثلات المصريات وعن ألمع نجوم السينما، انها السندريلا المصرية سعاد حسني نجمة الاغراء، والأداء المبهر التي تميزت أفلامها بالجرأة، وسنسرد لكم ابرز افلامها الجريئة التي لازالت خالدة في قلوب الملايين من متابعيها ومحبيها، وخخاصة تلك الجريئة منها والتي شاركت فيها مع أبرز النجوم المصريين ومنهم حسن مصطفى وعادل امام والكثير من من لا يسعنا ذكرهم، سعاد حسني من الفنانات النادرات ومتعددات المواهب حيث أجادت الغناء والتمثيل والرقص، ولها مسلسلات وافلام عدة.

لسعاد حسني افلام احتوت على مشاهد جريئة حذفت ومنعت من العرض من قبل الرقابة المصرية وخلقت فوضى عارمة بين اوساط المجتمع المصري بعد تسريبها وسنتخدث عنها ونضع لكم روابكها اسفل الخبر.

▪︎من هي سعاد حسني

وُلدت سعاد حسني في القاهرة واكتشفها الشاعر عبد الرحمن الخميسي الذي أشركها في مسرحيته هاملت لشكسبير ثم ضمها المخرج هنري بركات لدور البطولة في فيلمه حسن ونعيمة عام 1959، ثم توالت بعدها في تقديم الكثير من الأفلام خلال فترة عقدي ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، ومن أشهر أفلامها: مال ونساء، موعد في البرج، صغيرة على الحب، والزوجة الثانية، والقاهرة 30، وخلي بالك من زوزو وغيرها، ووصل رصيدها السينمائي إلى 91 فيلمًا.

حصلت سعاد حسني على العديد من الجوائز السينمائية وكُرِّمت من قبل الرئيس أنور السادات في عام 1979 في احتفالات عيد الفن، وفي عام 1987 بدأت تعاني من مشاكل صحية في العمود الفقري جعلها تبتعد عن الأضواء والتمثيل، وكان آخر أعمالها هو الراعي والنساء في عام 1991.

توفيت في 21 يونيو 2001، إثر سقوطها من شرفة شقة كانت تقيم فيها في لندن، وتضاربت الأنباء والأقوال حول موتها، بين شكوك في مقتلها أو انتحارها، وشكلت قضية موتها غموضًا كبيرًا لم يحل إلى.

▪︎حياتها الفنية

يعود الفضل في اكتشاف موهبة «سعاد» الفنية إلى الشاعر عبد الرحمن الخميسي، فقد أشركها في مسرحيته هاملت لشكسبير في دور «أوفيليا»، ثم ضمها المخرج هنري بركات إلى طاقم فيلمه حسن ونعيمة في دور نعيمة وأصدر الفيلم في عام 1959، ثم توالت بعدها أعمالها السينمائية وعمِلَت مع أكبر مخرجي السينما المصرية منهم صلاح أبو سيف، وعز الدين ذو الفقار، يوسف شاهين، وحسن الإمام، وكمال الشيخ وآخرين. وشاركت في أفلامها نجوم السينما المصرية من أكثر من جيل منهم: صلاح ذو الفقار، ورشدي أباظة، ونور الشريف، وأحمد زكي.

وتُعد أفلام حسن ونعيمة، ومال ونساء، وموعد في البرج، وصغيرة على الحب، وغروب وشروق، والزوجة الثانية، الناس والنيل، وأين عقلي، وعلي من نطلق الرصاص، وشفيقة ومتولي، والكرنك، وأميرة حبي أنا، وأهل القمة، وغريب في بيتي من أشهر أفلامها، بالإضافة إلى فيلمها خلي بالك من زوزو الذي يعتبره الكثيرون أشهر أفلامها على الإطلاق، حتى وصل الأمر إلى درجة أن الكثيرين أصبحوا يعرفونها باسمها في الفيلم وهو «زوزو». كما أنها شاركت مع المخرج صلاح أبو سيف في فيلم القادسية الذي يصور قصة معركة القادسية بالتفصيل.

بدأت التمثيل في عام 1959 ووصل رصيدها السينمائي إلى 91 فيلمًا، منها أربعة أفلام خارج مصر، ومعظم أفلامها صورتها في الفترة من 1959 إلى 1970، بالإضافة إلى مسلسل تلفزيوني واحد، هو مسلسل هو وهي عام 1985، وثماني مسلسلات إذاعية، وكان أول أدوراها السينمائية في فيلم حسن ونعيمة عام 1959، وآخرها هو فيلم الراعي والنساء في عام 1991 وشاركها في بطولته الفنان أحمد زكي والممثلة يسرا

وكانت آخر أعمالها عمل إذاعي شعري صوتي باسم «عجبي» من رباعيات صلاح جاهين سجلته لصالح إذاعة بي بي سي العربية في لندن، بالإضافة إلى تقديمها قصيدة «المكنجي» لصلاح جاهين كذلك، إبّان إنتفاضة الأقصى دعمًا للشعب الفلسطيني.

▪︎أبرز افلامها مع عادل إمام

ماهر سيد علي وأخيه الأكبر بيومي إشتركا في السطو على شقة مفروشة، يسكنها سياح عرب من الشباب، قضوا ليلة حمراء مع العاهرة بطه، وتمكن ماهر من تخدير الشباب، ولم ينتبه لوجود بطة، التي فاجأته أثناء جمعه مقتنيات الشقة، ولكنها لم تفضحه، ودلته على الأشياء الثمينة بالشقة، وبعد نقل المسروقات للتاكسي الذي كان ينتظرهم، بقيادة شريكهم الثالث حموده الأقرع، شاهدتهم أحد الدوريات الليلية، بقيادة الضابط طارق الروبي، وتمكن بيومي من تحميل بعض المسروقات بالتاكسي، وفر هاربا بعد ترك باقي المسروقات.

تمكن ماهر من الاختباء من الضابط ومعه بطة، التي تمكنت من الهرب، بينما طارد الضابط ماهر، الذي وضع قناعًا على وجهه لا يظهر سوى عينيه، وتمكن الضابط من إصابة ماهر برصاصة في ساقه، ولكن ماهر تصارع معه، حتى تمكن من التغلب عليه، والإستيلاء على سلاحه الميري، وفر هاربًا متوجهًا لمنزل سيدة أم العيال التي تشترى المسروقات، حيث سبقه إلى هناك أخيه بيومى ومعه حموده الأقرع، واستخرجوا له الرصاصة وربط الجرح.

وبعد شفاءه، بحث عن بطة في كل مكان تتواجد به العاهرات، ولم يعثر عليها، بينما بحثت بطه عن ماهر في الأماكن التي يبيع فيها الهجامون مسروقاتهم، حتى عثرت عليه عند سيدة أم العيال، وأكملا تعارفهما بعد ان نما الحب بقلبيهما، وقررت بطه التوبة بعد ان عرض عليها ماهر الزواج، وتزوجا رغم اعتراض أخيه بيومي، ولم يتواني الضابط طارق عن البحث عن ذلك الهجام الملثم، الذي سلبه مسدسه، وعلم ان الشقة كان بها عاهرة، ظن الضابط انها شريكة الملثم، واستمرت حياة ماهر مع بطة حتى حملت ودخلت في الشهر السابع.

وشعرت بألام الوضع مبكرًا ودخلت المستشفى، بينما تم القبض على حموده الأقرع، الذي اعترف على سيدة أم العيال وماهر وبيومي، وبينما قبض على ماهر وسيدة، تمكن بيومي من الهرب إلى الخارج، وكاد ماهر يقع في يد الضابط طارق، لولا أن اللواء سليم الروبي عم طارق، الذي نهره لتركه عمله والبحث عن المجرم الذي سلبه مسدسه، بعد ان أخذ الأمر بصورة شخصية، وتشاجر ماهر مع حموده، وضربه في وجهه ببشلة ففقأ له عينه اليمنى، ليحدث له عاهة مستديمة، نال عنها ماهر خمس سنوات سجن.

وضعت بطه حملها وعملت غسالة حتى تربي رضيعها، ريثما يخرج ماهر من سجنه. خرج ماهر من السجن ليجد ابنه على قد بلغ خمس سنوات، فقرر التوبة والسفر إلى بور سعيد للعمل في المنطقة الحرة، واستقامت الأمور مع ماهر، وتمكن من دفع مقدمة سيارة نقل سوزوكي، ليعمل عليها ويسدد أقساطها.

حتى عين الضابط طارق في قسم بورسعيد، ويلتقي بماهر الذي كان يمر على القسم يوميًا، لقضاء فترة المراقبة، وشك طارق في ماهر، وحاول معه بكل الطرق، نزع اعتراف منه بأنه اللص الملثم الذي يبحث عنه منذ سبع سنوات، وأنكر ماهر بالطبع، ليتعرض لسيل من مضايقات ضابط المباحث، وفي تلك الأثناء عاد بيومي من الخارج، وكون تشكيلًا عصابيًا مكون من حموده الاقرع، وزميله أفيونه لسرقة مائة ألف جنيه، عبارة عن مرتبات العاملين بأحد شركات المقاولات.

أثناء نقلها لمقر الشركة، وإحتاج بيومي لعضو رابع، فقرر ضم ماهر بأى وسيلة، ولكن ماهر رفض بشدة ان يعود للحرام مرة أخرى، واستمرارا لمسلسل الضغط على ماهر، وضع له الضابط طارق برنامج كعب داير للعرض على جميع أقسام الجمهورية، ربما كانت عليه احكام أو اتهامات، ليبتعد عن أسرته عدة شهور، قام فيها بيومي بحرق السيارة النقل، ليسد الطريق على توبة ماهر، وإجبار بطة على العمل راقصة في ملهى ليلي ببور سعيد، حتى عاد ماهر ليكتشف ضياع السيارة التي لم يسدد ثمنها بعد، وعمل زوجته الجديد كراقصة، وامام هذا الوضع تملك منه اليأس فوافق على الاشتراك مع بيومي في سرقة أموال شركة المقاولون.