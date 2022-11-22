بعد طلاق نسرين طافش .. شاهد تسريب معلومات لا تعرفها عن زوجها السابق



تصدرت الفنانة السورية نسرين طافش محركات البحث بعدما أعلن زوجها الطلاق والإنفصال عنها رسميًا الأمر الذي أشعل مواقع السوشيال ميديا خاصة بأنه لم يمر على زواجهما سوى 5 أشهر فقط منذ شهر يونيو الماضي، وكانت قد ظهرت شائعات منذ ثلاثة أشهر بانفصالهما بسبب توقف نسرين طافش عن متابعة حساب زوجها على الإنستجرام.في السطور التالية نرصد لكم أبرز المعلوامات حول زوج نسرين طافش السابق.معلومات شخصية حول زوج نسرين طافش السابقولد في مصر في منتصف الثمانينات.اسمه شريف الشرقاوي وهو طبيب أسنان مصري.يعمل في مجال العلاج بالطاقة ومتخصص في الريكي.لديه خبرة كبيرة في مجال العلاج بالطاقة الحيوية.

معلومات حول زواج نسرين طافش بالطبيب المصريبداية تعارفهما عندما كانت نسرين تتدرب، في مركز الدكتور شريف الشرقاوي.بعد فترة بسيطة من تعرفهما على بعض أعلنا خطوبتهما.أقامت نسرين وزوجها حفل زفافهما في جو عائلي بمصر.نشرت نسرين طافش منذ 5 شهور صورة يدها مرتدية الخاتم عبر حسابها الرسمي على إنستجرام وتويتر.قضت طافش وزوجها شهر العسل بمدينة الفيوم المصرية.بعد شهرين من زواجهما حذفت الفنانة نسرين طافش كافة الصور التي تجمعها بزوجها عبر الإنستجرام.ظهرت شائعات حول انفصالهما ولكن نفت نسرين هذه الشائعة.علق الدكتور شريف الشرقاوي بان زوجته لها الحرية في نشر أو حذف الصور التي ترغب فيها.طلب الزوج من الجمهور بعدم الحديث عنهما مرة آخرى.خلال الساعات الأخيرة أعلن الدكتور شريف الشرقاوي بانفصاله رسميًا عن الفنانة نسرين طافش.

