محمد رمضان يشتري قصر ملكي في بيروت.. والمفاجأة في سعره الخيالي الذي فاق كل التوقعات _شاهد



تداولت مواقع أخباريه فنية أن الفنان المصري محمد رمضان قام بشراء منزل اشبه بالقصر في الوسط التجاري للعاصمة اللبنانية بيروت.

وقد أكدت المعلومات أن المنزل ليس تقدمة بمثابة هدية من أحد، إنما سيتم دفع ثمنه من حساب محمد رمضان المصري في إحدى الدول العربية.

وأشارت المواقع انه يبلغ سعر الفلل في تلك المنطقة 16 مليون دولار وتتفاوت أسعار المنازل على حسب المساحة.

الجدير بالذكر أن محمد رمضان سيكون ثاني فنان مصري يمتلك منزلاً في بيروت، وذلك بعد أن كان سبقه الفنان المصري عمرو دياب قبل سنوات، والذي إمتلك بيتاً في وسط بيروت التجاري، إلا أنه باعه لأسباب مجهولة.

