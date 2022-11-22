رامز جلال يفاجئ الجميع في أحدث ظهور ويكشف حقيقة اصابته بالعمى.. شاهد



خرج الفنان رامز جلال عن صمته للرد على شائعة إصابته بالعمى في عينه اليسرى، خلال الأيام الماضية، وهو ما أثار غضبه.

فى هذا السياق، نشر “رامز”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة أثناء تواجده في الطائرة برفقة جاريث بيل، لاعب نادي ريال مدريد السابق، معلقًا بقوله: “جاريث بيل”.

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، كشف الحقيقة خلف ما تردد الساعات الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن إصابة الفنان رامز جلال بالعمى واعتزاله التمثيل.

وأكد زكي أنه لا صحة لما يتردد عن إصابة رامز جلال بالعمى، وهو بصحة جيدة ويمارس حياته بشكل طبيعي.وأضاف: "تواصلت مع رامز جلال منذ ساعات وطمأنني على حالته الصحية"، معربًا عن انزعاجه واستيائه من انتشار شائعة إصابة رامز جلال بالعمى واعتزال التمثيل.

