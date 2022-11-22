بالصور: شاهد كيف تصرفت نانسي عجرم عندما تمزّق فستانها أمام الجمهور ومن هو الشخص الذي استعانت به ليستر عورتها وينقذها من الفضيحة

أعادت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي تداول صورة توثق أحد المواقف المحرجة التي تعرضت لها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

ورغم أن تاريخ الصورة يعود إلى منتصف العام 2016 إلا أنها شهدت تداول واسع خلال اليومين الماضيين وظهرت فيها الفنانة نانسي عجرم وهي على المسرح في موقف محرج بعد انشقاق فستانها.

قصة الصورة

تعود قصة الصورة المثيرة للجدل إلى منتصف العام 2016، وذلك عندما أحيت الفنانة نانسي عجرم حفلاً غنائياً كبيراً في منطقة الشيخ زايد في النادي الاهلي في مصر.

وأثناء وقوف نانسي عجرم على المسرح واداء إحدى الأغاني شعرت بأنّ فستانها انشق، فادّعت بأنها تشعر بالبرد، ما دفع بمدير أعمالها "جيجي لمارا" إلى الصعود إلى المسرح لتغطيتها بشال أخفى الفستان الممزق قبل انتهاء الحفل.

واستطاعت نانسي عجرم أن تتعامل مع ذلك الموقف المحرج بطريقة ذكية ولم تنفعل أو تتوتر، وبعد أن قام مدير أعمالها بتغطيتها بالشال، واصلت الغناء وكأن شيءً لم يكن.

أحدث أعمال نانسي عجرم

حصدت الفنانة نانسي عجرم، 3 ملايين و750 ألف مشاهدة، مقتربة من الـ4 ملايين، بأحدث أغنية لها «150» بعد يوم واحد فقط من طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتمكنت نانسى عجرم من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك من خلال أغنيتها الجديدة “150”.

الأغنية حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد أن تم طرحها منذ ما يقرب من 3 أيام وهى باللهجة اللبنانية.

وكانت المطربة اللبنانية “نانسى عجرم”، قد طرحت كليب 150 عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب وتعاونت في الكليب مع المخرجة ليلي كنعان والذى تم تصويره فى لبنان بعدد من الأماكن المتفرقة هناك.

وحرصت نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة خلال إحيائها حفلا غنائيا في إستاد القاهرة.

أغاني ألبوم نانسي عجرم الجديد

احتفلت الفنانة نانسي عجرم بوصول أحدث أغانيها “سلامات” إلى 10 ملايين مشاهدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت نانسي عجرم صورة لها، مرتدية جامبسوت من اللون البيج، مع نظارة شمس باللون الأسود، تاركة شعرها القصير منسدلا على كتفيها.

وعلقت عجرم على الصورة، كاتبة: “10 ملايين مشاهدة لـ سلامات على اليوتيوب، شكرا على حبكم ودعمكم”.

حفلة نانسي عجرم في موسم الرياض

من المقرر أن تحيي الفنانة نانسي عجرم حفلاً غنائياً مشتركاً مع الفنان وائل كفوري، في يوم 22 ديسمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض 2022.

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تذاكر حفل الفنانة نانسي عجرم، والفنان وائل كفوري، أمام الجمهور المتعطش للثنائي اللبناني.