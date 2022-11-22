المشهد العنيف والمحذوف من الرقابة لصاروخ السينما المصري سهير رمزي مع عادل إمام.. شاهد كيف عبث بجسدها دون رحمة وهي سايبة على الاخر!!

تعد الفنانة سهير رمزي من بين أكثر الفنانات جراءة في تاريخ السينما المصرية، حيث تمتلم رصيدا كبيرا من الافلام والمسلسلات الجريئة، والتي كانت السبب في شهرتها، اما عن حياتها وتاريخها الفني، فهي ابنة الفنانة الكبييرة درية أحمد، وبدأ ظهورها في عمر صغير وهي في السادسة من عمرها في فيليم صحيفة سوابق عام 1956.

شغلت الفنانة سهير مضيفة طيران ثم عملت عاارضة ازياء وبعدها انتقلت الى التمثيل، وعمدت الفنانة سهير الى الظهور في معظم افلامها بأدوار جريئة وخاصة افلامها التي شاركتها مع الفنان الكبيرة عادل إمام.

اشتهرت الفنانة سهير كفنانة اغراء حيث قدمت العديد من الافلام الجريئة وتوالت الأفلام، وبدأت تلمع وتظهر في الوسط الفني المصري حتى وصلت الى العربي، حتى اعتزلت التمثيل ولبست الحجاب عام 1993م.

▪︎أفلامها

1952: بشرة خير

1956: صحيفة السوابق

1969: ميرامار

1969: الناس اللي جوه

1971: شباب في عاصفة

1971: حياة خطرة

1971: ثم تشرق الشمس

1971: ثرثرة فوق النيل

1971: المتعة والعذاب

1971: الحسناء واللص

1972: ولدي

1972: زواج بالإكراه

1972: الغضب

1972: العالم سنة 2000

1973: شيء من الحب

1973: رجال لا يخافون الموت

1973: المخادعون

1973: الشياطين في إجازة

1973: 3 فتيات مراهقات

1974: حبيبتي شقية جدا

1974: آنسات وسيدات

1974: امرأة للحب

1974: 24 ساعة حب

1975: مين يقدر على عزيزة

1975: ممنوع في ليلة الدخلة

1975: دعونا نحب

1975: بنت اسمها محمود

1975: المذنبون

1975: الكل عاوز يحب

1976: وجها لوجه

1976:وبالوالدين إحسانا

1976: نساء تحت الطبع

1976: نبتدى منين الحكاية

1976: لقاء هناك

1976: عالم عيال عيال

1976: صانع النجوم

1976: سيقان في الوحل

1976: رحلة الأيام

1976: الكروان له شفايف

1977: مع حبي وأشواقي

1977: حلوة يا دنيا الحب

1977: أين المفر

1977: أمرأه من زجاج

1978: كلهم في النار

1978: قلوب في بحر الدموع

1978: امرأة في دمي

1978: المرأة هي المرأة

1978: الشباك

1978: البنت اللي قالت لا

1979: قصة الحي الغربي

1979: الملاعين

1980

▪︎ قصة الفيلم

تدور أحداثه حول رفض كمال ومدحت ورؤوف إقراض صديقهم فهمي عبد الحميد المال اللازم لإجراء عملية جراحية لأمه التي تموت فيقرر الانتقام منهم. ينتهي من دراسته ويكون ثروة كبيرة بطرق مشبوهة.

ينجح فهمي في الانتخابات ويتسبب بنفوذه في تعطيل صفقه فاكهة لمدحت فيضطر لبيعها بمبلغ رخيص حتى لا تفسد، تضيق خيرية بظروف زوجها مدحت المادية المتدهورة.

تتقرب من فهمي الذي يشجعها على طلب الطلاق حتى يتزوجا ولكنه يرفض الزواج منها ويقول ان ما قاله لها مجرد كلام بلا قيمة وهو لا يريد الزواج منها وبذلك يحقق انتقامه منها عندما رفضت الزواج منه من قبل لفقره. في ليلة زفافه بجارته القديمة سنية يموت اثر مرض.

▪︎افلام عادل امام وسهير رمزي هناك مجموعة من الأفلام الذين تشاركا فيهم الفنانان سهير رمزي وعاظل إمان معاً ويبلغ عددهم 13 فيلم سوف نتعرف منهم على أفضل 10 أفلام، لكن وفي البداية يجب الإشارة إلى أن كلاً مِن سهير رمزي وعادل إمام يتم تصنيفهم كأحد قامات وأساسات عالم الكوميديا والدراما المصرية بل وحتى العربية وهذا منذ الستينات حتى، ومنذاك الحين وحتى يومنا هذا إلتقا كلاً منهما في أعمال بعضها أضحكنا والبعض الأخر أبكانا وبعضها كان جاداً ذو رسالة مهمة.