ميا خليفة تعود للإباحية من جديد وهذه المرة في جزيرة إسبانية مع شاب كثيف اللحية و مفتول العضلات.. شاهد

شاركت الممثلة الإباحية الأمريكية من أصول لبنانية ميا خليفة (Mia Khalifa)‏، مع جمهورها على انستجرام صور ومقاطع فيديو جديده من رحلتها إلى جزيرة "إبيزا" في إسبانيا.

وظهرت ميا خليفة في الصور والفيديوهات الجديدة وهي ترتدي ملابس داخلية فقط، وبرفقتها شاب مفتول العضلات وكثيف اللحية.

وفي إحدى الصور ظهرت ميا خليفة وهي تقبل الشاب بطريقة مثيرة، كما ظهرت في أحد مقاطع الفيديو وهي بين أحضان الشاب على متن دراجة نارية في البحر وتتبادل معه القبلات.

وتسائل جمهور ميا خليفة على إنستجرام هل عادت إلى الأفلام الإباحيّة أم أنها تستمتع فقط مع صديقها في جزيرة إبيزا الساحرة.

وكانت ميا خليفة قد كشفت في شهر يوليو من عام 2016، في مقابلة أجرتها معها واشنطن بوست، أنها لم تزاول التمثيل الإباحي سوى لمدة ثلاثة أشهر وتخلت عن هذا العمل منتصف عام 2015، لتتحول نحو ما وصفته «عمل طبيعي أكثر».

موقع اليوم التاسع يعتذر عن نشر الصور والفيديوهات التي نشرتها ميا خليفة لأنها خادشة للحياء