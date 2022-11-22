مشهد هو الأجرأ والأسخن في تاريخ السينما المصرية.. شاهد جراءة عادل إمام مع الفنانة جيهان في مسلسلهم الممنوع من العرض!

لم تختلف الفنانة اللبنانية جيهان قمري عن الكثير من الفنانات والممثلات التي عرفن بجرأتهن في التمثيل، بل ربما كانت الأجرأ بينهن وذلك لطبيعة الأدوار والمشاهد التي تؤديها في الافلام، حيث اشتهرت الفنانة جيهان بفيلمها الشهير التي كانت بطلته رفقة الفنان المصري الكبير عادل إمام والذي حمل اسم "عمارة يعقوبان" والذي اشتهرت به الفنانة وأتى ليتوج مسيرتها الفنية خاصة لوجود كوكبة من ابرز الفنانين فيه.

الفيلم كان من بطولتها وبطولة اسطورة الفن المصري الزعيم عادل إمام، وانتج عام 2006، وتحكي قصته عن عمارة يعقوبان التي تقع في احد الأحياء المصرية والتي تسمى بعمارة يعقوبان بنها احد الشخصيات البارزة في مصر.

يجسد الفيلم واقع مصر المرير الذي تعشيشه في حقبة انتاج الفيلم، وركز على أهمية الابتعاد عم الامبالاة وسلط الضوء على اهم المتغيرات التي طرت على المجتنع المصري ثقافة وسلوكا وخاصة في فترة ما بع

الانفتاح.

تميز الفيلم في كونه حمل اكبر ميزانية وحقق الفيلم ارباحا طائلة بلغت 19 مليون جنيه مصري وتصدر بذلك اعلى مراتب الافلام ذات الايرادات الكبيرة، ولم يتلقى الفيلم استحسان ومتابعة من المجتمع المصري والعربي فقط بل تجاوز الى المستوى العالمي.

تبدأ قصة الفيلم عندما تعرف عادل امام على جيهان قمري وكلاهما بطلا الفيلم، عندما تعرف عليها في احد البارات فدعاها الى ارتكاب الرذيلة في احدى شقق العمارة، واتت اليوم التالي وهنا كانت المشاهد الجريئة التي يصعب علينا وصفها، وبعد ان مارس معها الرذيلة تسللت جيهان الى غرفته الخاصة وسرقت مجوهراته واموالاه ولاذت بالفرار.

▪︎طاقم التمثيل

يحي الفخراني

قام بقص قصة عمارة يعقوبيان في بداية الفيلم ولم يكن له دور تمثيلي في الفيلم.

عادل إمام بدور زكي الدسوقي:

عاد من باريس ليفتتح مكتب استشارات هندسية في العمارة ويتخذ من المكتب سكنًا له، ويستغله لنزواته مع النساء، ويدور بينه وبين اخته دولت صراع طوال الفيلم.

نور الشريف بدور الحاج عزام:

ماسح أحذية سابق، وأخذ من تجارة السيارات كواجهة لتجارة المخدرات، يبحث عن ساتر وحماية رسمية من السلطة لأنشطته، وذلك من خلال تحالفه مع «كمال الفولي» رمز فساد السلطة.

هند صبري بدور بثينه:

فتاة تعمل من أجل إخوانها ووالدتها تسكن مع مهمشي العمارة فوق السطوح.

خالد الصاوي بدور حاتم رشيد:

رئيس تحرير مجلة فرنسية أحد سكان العمارة، مثليّ الجنس.

خالد صالح بدور كمال الفولى:

وزير ورمز لفساد السلطة في الفيلم.

محمد إمام بدور طه الشاذلى ابن بواب عمارة يعقوبيان:

شاب يحلم بدخول كلية الشرطة ولكنه لم يقبل فيها بدافع أن والده يعمل في حراسة العمارات، مما يدفعه للانزواء والتشدد الديني.

إسعاد يونس بدور دولت الدسوقي:

أخت «زكي الدسوقي»، في صراع دائم مع زكي على أحقية ملكية الشقة التي يقيم فيها زكي الدسوقي.

باسم سمرة بدور عبد ربه:

مجند في الأمن المركزي، يغويه حاتم رشيد ليمارس معه الجنس.

يسرا بدور كريستين:

صديقة لزكي الدسوقي وهي ذات أصول غير مصرية.

سمية الخشاب بدور سعاد:

أرملة تتزوج «الحاج عزام» سراً.

أحمد بدير بدور ملاك أرمانيوس:

أحد سكان الحي وأخ لفانوس.

أحمد راتب بدور فانوس أرمانيوس:

أحد سكان الحي وسكرتير زكي الدسوقي.

عباس أبو الحسن بدور ضابط مباحث أمن الدولة:

شخصية سادية، يتخذ من التعذيب والتنكيل وسيلة لنزع اعترافات المتهمين.

يوسف داود بدور فكرى عبد الشهيد:

محامي زكي الدسوقي.

تامر عبد المنعم:

ابن الحاج عزام.

جيهان قمري بدور رباب:

فتاة ليل.

▪︎من هي جيهان قمري؟

ولدت من أب لبناني وأم مصرية. شاركت في العديد من الأدوار التلفزيونية والسينمائية. دخلت عالم الفن بعد سماعها نصيحة تلقتها من إحدى منتجات السينما اللبنانية بأن تتجه إلى القاهرة لتبحث عن فرصة تمثيلية وذلك لأنها تملك وجها مريحا على الكاميرا.

كان أول فيلم قدمته كممثلة من إخراج طارق النهري واسمه «الأيام الأخيرة»، شاركت بعدها في مسلسل لبناني سوري هو «اللعب ممنوع». من الأعمال التلفزيونية التي قدمتها جيهان:«السيرة الهلالية» و«ملح الأرض» و«بنت من شبرا» و«مسائل عائلية جدا» و«صاحب القلب الكبير» و«أحلام في البوابة» و«عندما تثور النساء».

وشاركت جيهان بعدة أفلام مثل:«إحنا أصحاب المطار» و«علمني الحب» و«اثنين على الرصيف» و«واحد كابتشينوا» و«عمارة يعقوبيان».

يذكر أن جيهان عملت في بداية حياتها مذيعة في إحدى الفضائيات اللبنانية، وراقصة لفرقة فنون شعبية لبنانية اسمها «أسرار».