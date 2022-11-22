طالبة الثانوية في السعودية ترقص لحبيبها بالزي المدرسي وتهز مؤخرتها في السيارة بطريقة فاضحة ومتابع يعلق 'كسحت ميا خليفة'

أعادت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي تداول مقطع فيديو لطالبة في الثانوية وهي ترقص لحبيبها في سيارته وفي الصحراء وتحرك مؤخرتها بطريقة فاضحة وصفها البعض بالخادشة للحياء، وعلق أحدهم قائلاً "كسحت ميا خليفة".

الطالبة التي قيل أنها سعودية، ظهرت وهي ترتدي الزي المدرسي وترقص في سيارة حبيبها الذي حاول الكشف عن مؤخرتها لكنها رفض.

وفي ذات المقطع ظهرت الطالبة وهي ترقص بجوار السيارة في منطقة خالية من السكان وتشبه الصحراء.

وتباينت تعليقات المتابعين على الفيديو المثير للجدل، لكنهم أجمعوا أن هروب الطالبات من المدارس مؤشر خطير يجب على الجهات المختصة وأولياء الأمور تشديد دور الرقابة، وتوعية الفتيات في سن المراهقة حتى لا يقعن بفخ الحب الزائف.