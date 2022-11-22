كم يبلغ الراتب الشهري لمذيعة قناة الجزيرة الإعلامية علا الفارس؟ الرقم صادم وغير متوقع

علا تحسين عبد الرؤوف الفارس، إعلامية أردنية ذات أصول فلسطينية، ولدت في الثامن من نوفمبر عام 1985م، وتخرجت في الثانوية العامة بعمر السادسة عشرة والتحقت بكلية الحقوق وأنهت دراستها الجامعية بعمر التاسعة عشرة من جامعة عمان الأهلية تخصص القانون.

امتهنت علا الفارس مهنة الصحافة منذ نعومة أظفارها، حيث عملت كمذيعة للشرق الأوسط منذ كان عمرها سبعة عشر عاماً، ثم انتقلت للعمل في قنوات الأم بي سي والعربية، واستقر بها المطاف في قناة الجزيرة الفضائية كمقدمة نشرات إخبارية وبرامج حوارية.

بدأت علا الفارس مسيرتها الإعلامية في عمرٍ مبكرٍ، وتعدّ أصغر مراسلة في الشرق الأوسط بعمر السابعة عشرة بحسب «مجلة اوك البريطانية»، وعملت كمراسلة أخبار لقناة العربية من الأردن لمدة أربع سنوات، في عام 2004 بدعم من سعد السيلاوي الذي دعمها وشجعها، والتحقت بعدها في الأخبار في قناة MBC1 كمذيعة ومقدمة البرنامج الأخباري الإجتماعي «إم بي سي في أسبوع»

وفي مطلع عام 2017 تقدمت باستقالتها من إم بي سي ، وانتقلت إلى مجموعة روتانا وتم تعطيل هذا التعاقد، وعام 2019 أنهت تعاقدها فعليا معهم، وفي 31 مايو 2019 أعلنت عن انضمامها لطاقم قناة الجزيرة لتقديم نشرات الأخبار وبرنامج منوع بعنوان «مع أو ضد» على قناة بي إن دراما التابعة للشبكة .

تتميز علا الفارس بجمالها الشامي الساحر، وتمتلك كاريزما جذابة، و لباقة في الحديث وإدارة البرامج الحوارية، وهو ما جعلها واحدة من أبرز المذيعات في الوطن العربي.

كانت علا الفارس ترفض فكرة الزواج خلال السنوات الماضية، لكنها في الثالث عشر من ديسمبر الماضي أعلنت عقد قرانها من رجل عربي يحمل الجنسية البريطانية.

راتب علا الفارس

في الغالب لا يتم تداول قيمة الرواتب التي يتقاضها الإعلاميون، وحتى وإن ظهرت بعض الأرقام فهي تجانب الحقيقة، نظراً لوجود الكثير من الحوافز المالية الأخرى،

ولكن تظهر هنا بعض الأرقام والتي لا يعلم صحتها من عدمها نظراً لعدم خروجها من المصدر المالي الرسمي التابع للمؤسسة الإعلامية التي تنتمي إليها علا الفارس.

ومن ضمن الأرقام التي ظهرت حصول المذيع المبتدئ على راتب من ثلاثة آلاف يصل إلى عشرة آلاف دولار، فيما عرضت وثيقة لا نعلم مدى صحتها تكشف عن مكافأة تقدر بمئة وخمسين ألف دولار صرفت لعلا الفارس

وتقول مصادر إن علا الفارس يتراوح مرتبها الشهري بين 10 و 20 ألف دولار شهري من قناة الجزيرة، حيث تعتبر من الواجهات الإعلامية المميزة فيها.

الجوائز التي حصلت عليها علا الفارس

حصلت المذيعة علا الفارس على العديد من الجوائز و شهائد التقدير، أبرزها ما يلي:

فازت في 2009م بجائزة ملتقى الإعلاميين الشباب العرب.

حصلت في 2010م، على درع الشباب المبدع في ملتقى الكويت للإعلامين.

فازت في 2015م بجائزة المرأة العربية السنوية في مجال الإعلام التلفزيوني في الحفل الذي أقيم في لندن.

حصدت في 2016م، جائزة رواد التواصل الإجتماعي في فئة خدمة المجتمع في الحفل الذي أقيم في دبي بحضور الشيخ محمد بن راشد.