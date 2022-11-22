سألوا سمية الخشاب 'إيه أوحش حاجة في زوجك السابق أحمد سعد؟' .. أجابت دون خجل وكشفت السر الخطير!

بعد الطلاق المفاجيء والاتهامات المتبادلة بالسرقة والاحتيال والشروع في القتل، أكدت الفنانة سمية الخشاب، تصفية كل الخلافات بينها وبين طليقها الفنان أحمد سعد.

بعد إعلان زواج سمية الخشاب وأحمد سعد الذي يصغرها بـ15 عاماً، زفافهم يوم عيد ميلادها، سافر الزوجان لأداء العمرة في أبريل 2018، وبعدها بشهرين في يونيو تم إعلان دخول سمية الخشاب المستشفى لمشاكل في الطحال.

في مارس 2019 أعلن أحمد سعد في السابعة صباحا بصورة على حسابه على الإنستجرام بصورة جمعته بنجليه انفصاله عن سمية الخشاب.

وخرجت سمية لتؤكد أن رفعت قضايا طلاق للضرر ضده منذ أشهر بعدما رفض طلاقها، وبعدها بدأت التصريحات المتبادلة بين الطرفين والاتهامات واتهمت سمية الخشاب أحمد سعد بأنه سبب في دخولها المستشفى وإجراء عملية لإزالة الطحال.وهو ما كشفت عنه الفنانة حيث قالت انه مان يعتدي عليها بالضرب بشكل غير طبيعي، وهذا الأمر اعتبرته اسلوب "وحش" في أحمد سعد حسب تعبيرها.

وكان زواج الفنانين تسبب في حالة من الجدل بعدما قيل إن سمية، أوقعت بين أحمد سعد والممثلة ريم البارودي، التي كانت على علاقة عاطفية بسعد، حتى تتزوج من المطرب.