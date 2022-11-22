شاهد أول ظهور لـ نسرين طافش بعد الانفصال عن شريف شرقاوي .. لن تصدق كيف أصبح شكلها!!

فاجأت الفنانة نسرين طافش الجميع بمنشور جديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وذلك عقب اعلان انفصالها عن شريف شرقاوى بشكل رسمى. وقالت نسرين طافش : "إن تكن تبحث عن مسكن الروح فأنت روح وأن تكن تفتش عن قطعة خبز فأنت الخبز وأن تستطع إدراك هذه الفكرة الدقيقة فسوف تفهم أن كل ما تبحث عنه هو أنت، جلال الدين الرومي".

وتلقت نسرين طافش العديد من التعليقات من جانب متابعيها منها “مبروك الطلاق وانتى جميلة” وعلق أخر اخر قائلا : “بسم الله ماشاء الله، ليه حصل الطلاق”.

أثيرت حالة من الجدل بعد إعلان انفصال الفنانة نسرين طافش عن شريف الشرقاوى عبر حسابه على انستجرام.

ومنذ إعلان نسرين طافش زواجها من شريف الشرقاوى وصاحبها حالة من الجدل حيث كانت نسرين حريصة على كتم الخبر وعدم الإعلان الا أن تم تسريب بعض الاخبار وقررت وقتها الإعلان عن زواجها بشكل رسمى.

وكتبت نسرين طافش : "ما جمعه الله .. اللهم بارك هذه الوحدة واحفظ هذا الحب الأبدى دائما وأبدا".. بهذه الكلمات أعلنت نسرين طافش زواجها من زوجها شريف الشرقاوي، حيث نشرت صورة تجمعها به وهي تمسك بيده.