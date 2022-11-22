أجرأ وافجر مشهد ممنوع للفنانة شمس مع عادل امام.. لم يتمالك نفسه أمام اغرائها فهجم عليها في غرفة التصوير دون حياء أو حرج!!

عرفت الفنانة والممثلة المصرية شمس البارودي بجراءة افلامها وتجردها من كل مظاهر الحشمة في مسلسلاتها ومسرحياتها التي تقدمها مع الكثير من الفنانين النجوم، امثال عادل امام وغيره من نجوم الفن المصري، وللفنانة شمس رصيد كبير من الأفلام التي شاركت فيها وسنذكرها خلال السطور القادمة، وابرز هذه الأفلام كان فيلم اثنين على الطريق، وهو الفيلم الذي انتج عام 1984، وكان الفيلم مقتبس من فيلم امريكي يحمل نفس الإسم.

تدور أحداث الفيلم حول شاب وفتاة يتعرفا على بعض خلال سفرهمها في الباخرة ويدراسن المرحلة الجامعية معا، احبا بعضهما، حتى عرض الشاب عليها الزواج وسأت العلاقة بينهما حتى افتراقا وعاد الشاب ليعمل في احد الفنادق ووجدها في الفندق بعد ان تزوجت لأحد الشخصيات الكبيرة، اسمه عزت، والذي بدوره لفق للشاب تهمة طبيرة وامر بسجنه وتعذيبه، وتنتهي احداث الفيلم بموت عزت وخروج ممدوح من السجن وزواجه بالفتاة.

▪︎ طاقم عمل الفيلم

فاروق صبرى (قصة و سيناريو وحوار)

بطولةعدل

عادل إمام

عادل أدهم

شمس البارودي

صلاح نظمي

هانم محمد

حنان سليمان

عزالدين إسلام

مدحت مرسي

أحمد خميس

وحيد سيف

إخراج

حسن يوسف (ممثل)

▪︎ عن حياتها

درست في معهد الفنون المسرحية لمدة عامين ونصف وكان أول أدوارها في مسلسل تليفزيوني بعنوان العسل المر. بدأت حياتها الفنية في مطلع الستينيات، وكانت آنذاك تستخدم اسمها الحقيقي (شمس الملوك)، لكنها سرعان ما غيرت اسم شهرتها ليكون (شمس البارودي) على اسم عائلتها.

تعددت أدوارها في السينما والتي جعلت منها أيقونة من أيقونات الإغراء في تاريخ السينما المصرية، ومن الأفلام التي شاركت فيها: (حمام الملاطيلي، الرجل الآخر، المتعة والعذاب، شارع الملاهي). كانت شمس البارودي ركنًا رئيسيًا كذلك في الأفلام التي أخرجها زوجها الممثل حسن يوسف، ومن بينها (الجبان والحب، القطط السمان، اثنين على الطريق).

في بداية عملها كان يتم ترشيحها لمشاهد الإغراء، وفي عام 1984 صنعت شهرة جبارة وعالية بسبب أدوارها الرائعة وقدرتها على أداء تلك الأدوار بشكل متقن، وكانت قد رشحت في ذلك العام لتمثيل دور في فيلم سينمائي وسافرت بالفعل إلى فرنسا لكي تقوم بإحضار الملابس الخاصة بأداء ذلك الدور، وبعد شراءها للملابس توجهت لقضاء العمرة ولكنها لم ترجع من تلك العمرة مثلما كانت.

▪︎أفلامها 1961: زوج بالإيجار

1962: دنيا البنات

1965: هي والرجال

1965: ليلة الزفاف

1965: الراهبة

1965: الجزاء

1966: فارس بن حمدان

1966: آخر العنقود

1968: حكاية 3 بنات

1968: المساجين الثلاثة

1969: هي والشياطين

1969: شارع الملاهي

1969: الشيطان

1969: الشجعان الثلاثة

1970: فرقة المرح

1970: الغشاش

1970: الساعات الرهيبة

1970: موسيقى وجاسوسية وحب

1971: عالم الشهرة

1971: امرأة لكل الرجال

1971: المتعة والعذاب

1972: فندق السعادة

1972: رحلة حب

1973: حمام الملاطيلي

1973: امرأة سيئة السمعة.

1973: المرأة التي غلبت الشيطان

1973: الشياطين والكورة

1973: الرجل الآخر

1974: وكان الحب

1974: رحلة العمر

1974: الزواج السعيد

1975: بابا آخر من يعلم

1975: المطلقات

1975: الجبان والحب

1976: مراهقة من الأرياف

1976: حب على شاطئ ميامي

1977: كفاني يا قلب

1977: شاطئ الحب

1977: ابنتي والذئب

1978: واحدة بعد واحدة ونص

1978: المجرم

1978: القطط السمان

1979: الطيور المهاجرة

1980: دموع بلا خطايا

1984: اثنين على الطريق

•المسلسلات

1966: العسل المر

1969: بعد العذاب