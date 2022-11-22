شاهد.. شاب مصري يغازل فتاة شديدة الجمال في الشارع لكنه تعرض لعقاب صادم و سريع لم يتوقعه أحد !!

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشاب بإحدى الدول العربية كان يعاكس فتاة في الشارع ولكنه تعرض لعقاب سريع.

ويظهر في الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة لشاب يبدو أنه في مصر يتحدث مع فتاة بصورة غير لائقة وفجأة يجري نحوه كلبين ينقضان عليه فيسقط على الأرض.

وأبان المقطع تجمع المارة حول الشاب لمساعدته والذي بدا عليه الاحراج بعدما تعرض لهذا الموقف المفاجئ فيما دخلت الفتاة في نوبة ضحك هسترية سخرية منه.

وفي سياق متصل سخر مغردون من الشاب وأشادوا بموقف الكلاب التي تدخلت في الوقت المناسب لمعاقبته.

ويأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه مصر حادثة تحرش جديدة على غرار واقعة طفلة المعادي، التي هزت الشارع المصري.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة بالقاهرة، يوثق لحظة تحرش شاب بطفلة في مدخل بناية سكنية، ما أثار غضب رواد التواصل، مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض على المتهم.