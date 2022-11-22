بعد الإعلان رسميا عن انفصالها عن زوجها.. إليكم معلومات صادمة عن الفنانة نسرين طافش.. أبرزها بدلة الرقص وماذا فعلت بإسرائيل!!

انفصلت الفنانة نسرين طافش عن زوجها شريف شرقاوي بشكل رسمي، بعد الشائعات التي طالتهما، خلال الفترة الماضية.

وكتبت طافش، عبر “ستوري” حسابها على إنستجرام: “مشوارك هو السر.. اصرارك هو السر”.

وأعلن شريف شرقاوي انفصاله رسميا عن الفنانة السورية نسرين طافش، حيث فاجأه أحد المتابعين بسؤال: “فين نسرين طافش؟، ورد شريف، قائلًا: “تم الطلاق بسلام واحترمها كإنسانة وعدم الاتفاق شيء طبيعي جدا يحدث بين البشر المهم السلام والاحترام”.

نستعرض لكم معلومات عن نسرين طافش في السطور التالية:

– ممثلة سورية ولدت في مدينة حلب.

– من مواليد 15 فبراير 1982 .

– تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق في عام 2008.

– بدأت التمثيل بمسلسل”ربيع قرطبة”، لتشارك بعد ذلك في العديد من المسلسلات مثل: “رجال تحت الطربوش، ربيع قرطبة، أهل الغرام، صدى الروح، السراب، صبايا، تحالف الصبار”.

– لديها 7 شقيقات وهي الثامنة بينهم.

– شاركت في عدد من المسرحيات منها “العرس”، “التيه”.

– خاضت دراما رمضان 2022 ببطولة مسلسل “جوقة عزيزة”، لتغيب بسببه عن التواجد بالدراما المصرية في هذا الموسم.

– كانت آخر مشاركاتها المسرحية عام 2022 بمسرحية “كازانوفا” التي عُرضت بالمملكة العربية السعودية.

– تنتظر طرح فيلمها السينمائي الجديد “أخي فوق الشجرة” بدور العرض السينمائي بطولة رامز جلال وتارا عماد وحمدي الميرغني.

– تعشق التصوير والخضوع لجلسات سيشن عديدة.

– ارتدت بدلة “رقص” في مسلسلها الرمضاني الماضي”جوقة عزيزة”، وأثارت من خلاله الجدل وقتها بعد تداول صورها.

– هاجمت الجيش الاسرائيلي بعد استشهاد الصحفية الفلسطينية ومراسلة قناة الجزيرة الإخبارية في القدس، شيرين أبو عاقلة، التي استهدفها قناصة الجيش خلال عملية اقتحام لمخيم جنين.

وكانت انتشرت شائعات في أغسطس الماضي تفيد بانفصال الفنانة نسرين طافش وزوجها الدكتور شريف شرقاوي.

ورد شريف على هذه الشائعات، ونشر، عبر خاصية ” القصص القصيرة”، على حسابه بموقع “إنستجرام”، صورة تجمعه بزوجته على شاطئ البحر، وعلّق: “نسرين طافش زوجتي وست الستات كلها.. نسرين لها مطلق الحرية في التحكم في صور صفحتها، من فضلكم سيبوا الناس تعيش بحرية واستخدموا طاقتكم فيما يفيدكم”.

وكانت الفنانة نسرين طافش حذفت كل الصور التي كانت تجمعها بزوجها الدكتور شريف شرقاوي، والذي أعلنت ارتباطها به قبل أقل من شهرين.

كما ألغت نسرين متابعة حساب زوجها على “إنستجرام”، في الوقت الذي احتفظ هو بمتابعتها وبالصور والفيديوهات التي التقطها معها.

شريف كان قد أعلن ارتباطه بنسرين طافش في نهاية يونيو الماضي، بنشر صورة تجمعهما، كما قامت هي بنفس الأمر ونشرت صورة، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، وظهرت وفي يدها خاتم الارتباط، وعلّقت: “ما جمعه الله، بارك الله وحفظ هذا الحب الأبدي إلى أبد الآبدين”.