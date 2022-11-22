إعلامي شهير اقتحم غرفة نوم الفنانة يسرا .. وما وجده فوق السرير أصابه بالصدمة وجعله يفر هارباً !!

أجرى الإعلامي مفيد فوزي حواراً تلفزيونياً غريباً مع الفنانة يسرا قبل سنوات داخل غرفة نومها.

وظهرت يسرا داخل هذا اللقاء، في كواليس أحد أفلامها التي كانت تصوره في ذلك الوقت، أثناء تواجدها داخل غرفة نوم، جالسة على السرير، ومرتدية قميص نوم، حيث أجرى مفيد فوزي حديثه معها.

بصليش كدة»، كلمات قالتها يسرا ضاحكة في بداية حوارها مع مفيد فوزي، نظرًا لأنه كان يتأمل ما ترتديه، ثم وجه لها الأخير سؤالًا: هل أنت الآن يسرا أم عائشة (اسم الشخصية التي كانت تؤديها)؟ لتجيبه الفنانة أنها في ذلك الوقت «عائشة».

وأوضحت يسرا أنها دائمًا ما تحاول أن تشعر بالشخصية التي تقدمها، وترسم لها معالم واضحة في طباعها، ومن ثم تستطيع أن تتناسى شخصيتها الحقيقية وتبدأ في تجسيد الشخصية الجديدة، فتخلق بينها وبين دورها كيمياء خاصة، لكي تفهمها، بحسب كلامها.