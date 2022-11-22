تجاوزت كل الخطوط الحمراء.. شقيقة هيفاء وهبي تفقد عقلها وتظهر عارية كيوم ولدتها أمها والجمهور يعلق 'حتى ميا خليفة ما فعلت متلك'

تسببت رولا يموت الأخت غير الشقيقة للفنانة هيفاء وهبي، في موجة غضب واسعة عقب تخطيها كل الحدود ونشرها صورة عارية لا تختلف عن نجمات البورنو في شيء.

هذه المرة خرجت أخت هيفاء وهبي رولا يموت ونشرت على حسابها بانستجرام صورة هي الأوقح من بين صورها الفاضحة، ظهرت فيها عارية وبالكاد تستر منطقتها الحساسة.

ودائما ما تتخطى العارضة اللبنانية رولا يموت حدود الجرأة بأشواط، وتواصل نشر صوراً فاضحة تعرض من خلالها جسدها العاري أمام الجمهور عبر السوشيال ميديا.

ولا تخجل يموت من نفسها، ولا تهتم بالانتقادات الكثيفة التي تتعرض لهاو يومياً، وتواصل عرض جسدها.

وسبق أن نشرت صورا فاضحة ظهرت فيها عارية الصدر تماما وقد وضعت فقط شيء أشبه بالريشة الصغيرة على مقدمة صدرها. كما نشرت صورة أخرى تعمدت فيها إبراز ثدييها بشكل فاضح.