كاظم الساهر يقهر كل الفتيات ويظهر مع حورية الأرض صاحبة أجمل عيون عربية.. شاهد الصور

في ظهور قهر كل معجبات الفنان الشهير كاظم الساهر حيث حظيت صور فتاة شديدة الجمال وكانها حورية الارض وهي ابنة شيقيق القيصر كاظم الساهر بتداول واسع بين متابيعها كما وصفت عيونها أنها من اجمل العيون العربية وفقا لما تداولته رواد التواصل الاجتماعي .

وتفصيلا فقد نشرت ندى الساهر ابنة شقيق الفنان العراقي كاظم الساهر صورة لها عبر خاصية الستوري على حسابها على تطبيق “انستغرام”، وقد خطفت الأنظار بجمالها.

وكانت ندى قد أحدثت ضجة منذ مدة بعد نشر صورها برفقة عمها حيث أصبحت حديث السوشيل ميديا بسبب جمال عينيها الزرقاوين وشفتيها الممتلئتين.