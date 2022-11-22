هل تذكرون نجمة مسلسل 'باب الحارة' تاج حيدر؟ لن تصدقوا ماذا فعل بها زوجها وأجبرها على الإعتزال.. الجمهور في صدمة!!

ضجت انباء عن اعتزال النجمة السورية تاج حيدر بطلة مسلسل باب الحارة، خاصة بعد غيابها عن الفن منذ حوالي 5 سنوات، حيث رحجت مصادر أن زوجها منعها من التمثيل بسبب التفرغ لأولادها.

واشتهرت تاج حيدر بشخصية جميلة في باب الحارة، وهي غائبة منذ العام 2017 عن الساحة وتحديداً بعد مشاركتها في مسلسل “طوق البنات4، ما اثار صدمة لدى الجمهور بعد اعتزالها.

وفي عام 2015 قد أعلنت زواجها من رجل أعمال لبناني رفضت الكشف عن إسمه وأنجبت منه طفلة إسمها أيلا.

وعادت تاج إلى الساحة من خلال تساؤلات الجمهور عنها وعن سبب اختفائها كل هذه الفترة وقال البعض أن زوجها منعها بعد الانجاب من التمثيل مجدداً، والبعض الآخر قال أنها هي من فضّل الإبتعاد عن الأضواء من أجل الاهتمام بعائلتها وابنتها الصغيرة.

وكان قد علّق الفنان السوري عباس النوري عن كل المنورات التي تتحدث عن علاج مرض جدري القرود، الذي يفتك في العديد من بلدان العالم.

وأعرب الفنان السوري عباس النوري، عن سعادته بالمنشورات الطريفة التي يتناقلها الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعن سؤالهم فيما إذا كان الجدري الذي أصاب ”أبو غالب“ في باب الحارة هو نفسه ”جدري القرود“ أم لا.