'ابتسامته ذوبت قلبي'.. فتاة أجنبية لم تستطع تمالك نفسها أمام وسامة الفنان القطري فهد الكبيسي فأعلنت عبر تويتر استعدادها الدخول في الإسلام من أجل الزواج به.. شاهد الصور

لم تستطع فتاة أجنبية تمالك نفسها أمام وسامة الفنان فهد الكبيسي، فقامت بنشر صورته عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" وعلقت عليها بالقول: "ابتسامته ذوبت قلبي! لا أستطيع".

فتاة أخرى ردت على منشور تلك المعجبة وعلقت عليه بعبارة واحدة قالت فيها : "لكنه متزوج"، لترد عليها المعجبة على الفور بتعليق آخر قالت فيه:"ولكن بالإسلام أعتقد أن بإمكانه أن يتزوج أكثر من واحده".

وأثارت تغريدات الفتاة المعجبة ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق البعض بقولهم أن وقعت في حب الكبيسي ومستعدة لفعل أي شيء من أجل الوصول اليه، ومن ذلك دخولها الإسلام.

من هو فهد الكبيسي؟

فهد الكبيسي هو فنان ومنتج وعارض أزياء قطري، ولد في 12 أبريل 1981، ونشأ في كنف عائلة محافظة متدينة وهو الابن الثاني بين 8 أولاد، حاصل على درجة بكالوريوس في التربية البدنية والعلوم الرياضية من جامعة قطر.

منذ طفولته والغناء كان غريزةً فيه، تربى على موسيقى أبرز الفنانين في تلك الحقبة، متأثراً بـعددا من الفنانين، أمثال، محمد عبده وطلال مداح وعبد المجيد عبد الله ونوال الكويتية.

حياته الفنية

بدأ فهد الكبيسي حياته الفنية كمنشد إسلامي وهو بالمرحلة الثانوية واصدر العديد من الإناشيد الإسلامية منفردة في عام 1997 وفي عام 2001 اصدر ألبومه الإنشادي الأول جمال الروح وبعدها في عام 2005 عندما كان معيداً بالجامعة أصدر ألبومه الإنشادي الثاني إلى روحي واستمر بذلك وحصل على العديد من الجوائز الإنشادية.

مسيرته الغنائية

إتجه فهد الكبيسي إلى مجال الغناء بمساعدة الملحن القطري مطر علي الكواري عام 2006، ليطرح بنفس العام ألبومه الغنائي الأول "ليش"، و الذي كان من إنتاج وتوزيع شركة روتانا.

وفي عام 2008 أصدر الكبيسي ألبومه الغنائي الثاني "أسئلة"، الذي كان أول ألبوم من إنتاج وتوزيع بلاتينيوم ريكوردز، ومن ذلك استمر بطرح أغاني منفردة التي من أبرزها أغنية (الليلة) التي كانت إحدى أغاني ألبوم راشد وأحبابه عام 2008 , وأغنية (سر الأرواح) التي كانت أيضاً إحدى أغاني ألبوم خليجيات بلاتينيوم عام 2009 , وعلى رغم من هذا إلا أن شهرته كانت محدودة على الصعيد المحلي في قطر.

يعتبر الفنان فهد الكبيسي أحد أقوى رموز الغناء الخليجي الحديث، لقبه علي عبد الستار بـ«عندليب الأغنية الخليجية» وعُرف عنه بتقديم موسيقى خليجية متطورة، كما أنه اشتهر بنمطه المحافظ في تصوير الكليبات.