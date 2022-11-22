سما المصري بأوقح فيديو.. ارتدت الجلابية الشفاف ووضعت عصا البلياردو على هذه المنطقة من جسمها بدون خجل _شاهد

أعادت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي تداول مقطع فيديو للراقصة المصرية سما المصري وهي ترتدي جلابية وتحمل بيدها عصا بلياردو وترقص بطريقة مثيرة وجريئة، وتضع العصا على مناطق مختلفة من جسمها.

واثار فيديو سما المصري ضجة واسعة، ووصفه الكثير من المتابعين بالفاضح والخادش للحياء.

وكانت سما المصري قد ظهرت في مقطع فيديو آخر وهي تحكل عصا البليارد في يدها وترقص بالهوت شورت على انغام مهرجان “عود البطل” للمغنيين الشعبيين حسن شاكوش وعمر كمال.

من هي سماء المصري؟

سما المصري، واسمها الحقيقي سامية، هي راقصة وممثلة ومغنية مصرية، ولدت عام 1976، واسمها الحقيقي سامية.

عملت سما المصري في بداية مشوارها كمذيعة بقناة المحور الفضائية بعد تخرجها من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، لكنها تركت العمل بالقناة كي تعمل بالعلاقات العامة بالبورصة، وسافرت إلى خارج مصر، ثم عادت لتظهر في كليبات اتسمت بروح الاثارة، وانتج لها المخرج سامح عبد العزيز كليب "منفسن"، ومثلت فيديو كليب بعنوان «يا أحمد يا عمر» ضمن أحداث فيلم مجانين نص كوم والذي كان سببا في شهرتها وأثارت خلاله جدلا كبيرا في الشارع المصري بسبب لبسها وطريقة رقصها التي اعتبرها الجمهور بالفاضحة والغير لائقة.

كما شاركت سما المصري في عددا من الأفلام، وقامت بتصوير عدد من الكليبات الغنائية التي تهاجم الإخوان المسلمين في مصر منذ نهاية عام 2012 حيث قامت بطرح فيديو كليب «المانجا» ثم توالت أغانيها.

سما المصري والسوشيال ميديا

استغلت سما المصري خلال السنوات الأخيرة مواقع التواصل الإجتماعي، واستطاعت خلال وقت قصير تحقيق شهرة واسعة بسبب الصور ومقاطع الفيديو التي تقوم بنشرها وتحرص فيها على ارتداء الملابس الفاضحة والحركات والألفاظ الخادشة للحياء.

متهمة بالفسق والفجور

لم تستمر سما المصري على مواقع التواصل الإجتماعي كثيراً، فقد القي القبض عليها أواخر العام 2020، ووجهت لها تهمة التحريض على الفسق والفجور والتعدي على الأخلاقيات العامة بعد نشر صور ومقاطع مصورة مختلفة على الشبكات الاجتماعية، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

وقضت المحكمة الاقتصادية في مصر بسجن سما المصري ثلاثة أعوام وسداد غرامة قدرها 300 ألف جنيه، لكن المحكمة تراجعت عن الحكم وقامت بتخفيف عقوبة السجن من ثلاثة أعوام إلى عامين فقط، مع الإبقاء على مبلغ الغرامة.