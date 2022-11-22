بفستان عاري يكشف كل ما تحته.. جورجينا تصدم صديقها النجم البرتغالي 'كريستيانو' بصور فاضحة من 'لاس فيغاس' وصدرها المشدود يكاد ينطلق في العراء _شاهد

شاركت عارضة الأزياءجورجينا رودريجيز إطلالتها الجديدة من "لاس فيغاس" عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" حيث ظهرت بفستان مكشوف من الصدر بشكل كبير وفاضح، ومكشوف أيضاً من القدم.

جورجينا صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، تألقت في أحدث جلسة تصوير لها بفستان "بيبي بلو" مكشوف الصدر والقدم، ومعتمدة على الميكب الناعم، ورغم اعجاب البعض بإطلالتها، إلا أن اخرون انتقدوا اظهارها أجزاء واسعة من جسمها خصوصا منطقة الصدر التي كانت مكشوفة بشكل كبير، أما الجزء المغطى منها بالفستان فقد كاد أن ينفجر من شدة الضغط عليها وتعمدها ابرازه.

وعلقت جورجينا على صورها الجديدة بعبارة قالت فيها : "سيدة هذا العام".

شقيقة جورجينا تتهمها بالتخلي عنها

وفي سياق آخر، سبق أن اتهمت باتريشيا رودريجيز، شقيقة جورجينا رودريجيز، صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أختها، بعدم مساعدتها خلال الظروف الصعبة التي تمر بها.

وقالت باتريشيا في تصريحات عبر قناة Telecinco الإسبانية:"أنا مفلسة وأختي لا تساعدني، أكثر ما يؤلمني، هم أطفالي، وليس أنا، بعد كل شيء، مع قطعة خبز يمكنني أن أتناولها بصعوبة، لكن أطفالي؟ وهم أبناء وبنات أختها!".

وواصلت: "جورجينا ، أحتاج إلى المساعدة ، أنت أختي، أعلم أنه ليس عليها التزام ومسؤولية لي، لكن بما أنها داعمة وجيدة جدًا مع الآخرين؛ على الأقل أن تكون كذلك مع أبناء إخوتها وبنات إخوتها."

جورجينا الفقيرة وكريستيانو النجم المشهور

في المرة الأولى التي ظهرت بها عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز برفقة اللاعب النجم كريستيانو رونالدو، اعتقدت الجماهير أنّها من عائلة غنيّة، وُلدت وملعقة الذّهب في فمها. لكن الحقيقة معاكسة تمامًا، فحياتها كلّها هروب وسجن ومخدّرات.

أُغرم كريستيانو رونالدو بفتاةٍ جذّابة، تعرّف إليها العالم، وهي جورجينا رودريغيز. بدأت حياتهما بشكلٍ طبيعيٍّ جدًا، فالصحافة اهتمّت بهما، أكثر من خلفيّة العشيقة التي فاجأت الجميع بمجرّد الكشف عن حياتها السابقة.

في إحدى المرّات، نشرت جورجينا صورة عبر إنستغرام، وقالت فيها: «يا لمصادفات الحياة، سأهبط فى البلد الذي ولدت فيه في مثل هذا اليوم قبل 25 سنة مضت». وكانت تقصد الأرجنتين، إنّما لم تعرف أنّ هذه الزيارة ستفضحها وتفضح تاريخ عائلتها.

بدأت الصّحافة بالبحث عن السبب وراء عدم عيش جورجينا في الأرجنتين، وتركها هذه الأرض الجميلة. فتبيّن للحظة الأولى، أنّها هجرة عادية. إلّا أن ملفًا صادمًا ظهر أمام الصّحافيين، وهو الملف الغامض لوالدها جورج الذي يعد واحداً من أكبر تجار المخدرات في إسبانيا والأرجنتين، وأكثرهم رعبًا على الإطلاق.

كان والدها لاعب كرة قدم شهير سابق قد حُكم عليه بالسجن لعشر سنوات عام 2003 فى أحد سجون العاصمة الإسبانية مدريد ثمّ خرج وتمّ طرده خارج البلاد.

بعد ذلك، قرّر والد جورجينا العودة إلى الأرجنتين، ليتم سجنه مرة أخرى فى الأرجنتين للسبب ذاته هناك. إذ إنّه لم يستطِع الابتعاد عن عالم المخدّرات، وبالتحديد الكوكايين والقنب، مصدر رزقه الأساسي.

لم يعد يحتمل جسم جورج والد جورجينا رودريغيز السّجن أكثر، فبدأت نفسيّته بالتّراجع حيث أصيب بعدة سكتات دماغية وتدهورت حالته الصحية.

والمفاجأة بيّنت أنّ جورجينا رودريغيز، عندما عادت إلى الأرجنتين، كانت تجهّز نفسها لوداع والدها الذي توفّي في عيد ميلادها. لكن بما أنّها تخاف على صيتها، فضّلت عدم الحديث عن الموضوع، واستترت تحت حجة الاحتفال بعيد ميلادها.