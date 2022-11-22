من أكبر رجال الأعمال في السعودية وثروته تكفي أولاده وأولاد أولاده.. شاهد أول ظهور علني لزوج بسمة وهبة الذي خطف قلوب الفنانات بوسامته الشديدة

تصدر زوج الإعلامية المصرية بسمة وهبة التريند في الفترة الماضية بعد أن قامت بالتغزل فيه.

وجاء غزل بسمة وهبة لزوجها بعد معرفتها بالخيانة التي تعرضت لها صديقتها من قبل زوجها.

وكتبت : "كل ما ببص حواليه وأشوف نماذج خيانات بعض الرجال لزوجاتهم مهما كان في زوجي من عيوب أقول أنا في نعمة الحمد لله كفاية أنه مخلص كفاية النظرة دي بالدنيا اللهم اكفينا شر عيون الحاسدين والحاقدين وبارك لنا في حياتنا وحبنا وعلاقتنا".

زوجها الحالي هو رجل الأعمال والسياسي علاء عابد تزوج من بسمة وهبة في عام الفين وأربعة عشر وبقوا متزوجين إلى الان ،حيث ان علاء عابد شخصية سياسية اقتصادية بارزة في جمهورية مصر العربية، يعمل الان كرئيسا للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري، ويشغل أيضا العديد من المناصب الأخرى .

وكانت وهبة تزوجت لأول مرة من أسامة السيد وهو رجل أعمال يحمل الجنسية السعودية، حيث انه قد تزوج من الإعلامية بسمة وهبة منذ شبابها.

وبخصوص ثروته فهو أحد كبار رجال الأعمال في المملكة وقالت مصادر إن ثروته تتجاوز 2 مليار دولار.

وقد رزق الزوجان باثنين من الأبناء الأول عبد الرحمن والآخر هو عبد العزيز.