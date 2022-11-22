بحركة إغراء متعمدة.. جورجينا صديقة كريستيانو تظهر بروب الاستحمام بدون ملابس داخلية وتضع يدها على هذه المنطقة من جسمها .. شاهد الصور

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لعارضة الأزياء ​جورجينا رودريغز​ حبيبة نجم كرة القدم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ وهي ترتدي "روب" الإستحمام.

ولفتت جورجينا متابعيها الذين إنهالوا عليها التعليقات، معتبرين أن إطلالتها مثيرة خصوصاً لناحية جمالها واهتمامها برشاقتها وأزيائها، والعناية ببشرتها ويومياتها، طالبين منها مشاركتهم كافة تفاصيل حياة.

ولم تكن هذا المرة الأولى التي تثير فيها جورجينا الجدل بين متابعيها، حيث كانت قد ظهرت مؤخراً بملابسها الداخلية واستعرضت جمال جسدها الأنثوي المغري.

الجدير بالذكر، أن جورجينا كان قد إنتقلت مؤخراً إلى بريطانيا برفقة زوجها، بعد إنتقاله إلى صفوف مانشيستر يونايد الإنكليزي.