كل أولاده متزوجون ويبلغ عمر حفيدته 17 عاما .. لن تصدق كم يبلغ عمر أكبر لاعب يشارك في بطولة كأس العالم وما علاقته بالمنتخب المصري !!

المصري عصام الحضري أكبر لاعب يشارك في بطولة كأس العالم

شهدت النسخة السابقة من مسابقة كأس العالم والتي أقيمت على الأراضي الروسية تحطيم الحارس المصري عصام الحضري لرقم قياسي دخل على إثره موسوعة غينيس للأرقام القياسية وذلك من خلال مشاركته في مع منتخبه الوطني في البطولة.

وبمشاركته أصبح عصام الحضري أكبر لاعب يشارك في بطولة كأس العالم منذ نسختها الأولى التي أقيمت في الأوروغواي عام ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثين أي قبل ثمانية وثمانين عاما بالتحديد.

وبلغ عمر عصام الحضري وقتذاك خمسة وأربعين عاما حيث ولد حارس عرين الفراعنة في عام ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعين في مدينة الجيزة في السنة الشهيرة التي اندلعت فيها حرب أكتوبر بين إسرائيل والدول العربية.

وبدأ عصام الحضري مسيرته في نادي الإسماعيلي ليبرز بعدها كأحد أشهر حراس المرمى في الدوري المصري ليقوم على إثر ذلك نادي الأهلي بشرائه من الإسماعيلي عندما كان يبلغ من العمر سبعة عشر عاما.

وحقق الحضري مع الأهلي الكثير من البطولات في مسيرته التي استمرت معه لعقدين ونصف حيث اعتمد الأهلي على عصام الحضري في حراسة مرماه منذ شرائه حتى تاريخ اعتزاله.

وقدم الحضري مع النادي الأهلي مباريات كبيرة وحاز معه على العديد من البطولات المحلية والقارية حيث توج معه ببطولة الدوري في ثمانية عشر مناسبة كما توج معه ببطولة كأس السوبر المصري في تسعة عشر مناسبة إضافة إلى تتويجه معه في بطولة دوري أبطال إفريقيا في ثمان مرات.

وحاز الحضري أثناء مسيرته مع النادي الأهلي على الكثير من الجوائز الشخصية ومن هذه الجوائز هي جائزة أفضل حارس مرمى في الدوري المصري في ستة عشر موسما كما حاز على جائزة أفضل حارس في إفريقيا تسع مرات وأفضل حارس في مسابقة دوري أبطال إفريقيا في إثنتي عشرة مناسبة.

الحضري في كأس العمر بعمر 45 سنة

نتيجة إلى سيرته الذهبية ومهاراته الفنية التي يتمتع بها والقدرات البدنية والذهنية التي يمتلكها قام مدرب المنتخب المصري في مونديال روسيا قبل أربع سنوات البرتغالي كارلوس كيروش اختياره في مركز حارس المرمى.

واستغرب الكثير من الخبراء والمحللين الرياضيين استدعاء رئيس الجهاز الفني للمنتخب المصري لعصام الحضري كون الحارس يبلغ من العمر خمسة وأربعين عاما وهو رقم كبير جدا للاعب سيلعب في أعظم مسابقة رياضية في العالم.

وقد أثار القرار استهجانا واسعا بين الأوساط الرياضية في مصر والوطن العربي كون عصام الحضري في سن متقدمة لاتسمح له بالمشاركة إضافة إلى إنه لم يسبق لأي مدرب أن أشرك لاعب في كأس العالم يبلغ هذا السن من قبل.

وسلطت الصحف المصرية والعربية الضوء على هذه القضية وأشارت العديد من التقارير التي تم تداولها في تلك الفترة إلى أن أولاد الحارس الشهير كلهم متزوجون ولديهم أبناء إضافة إلى امتلاك الحضري لأحفاد عدة وأكبر هؤلاء الأحفاد حفيدته أسماء التي تبلغ من العمر حاليا سبعة عشر عاما.

وفي الوقت دعم الكثير من المحلليت والمتابعين الرياضيين قرار المدرب كيروش حيث وصفوه بالاختيار الصحيح خصوصا وأن الحضري يتمتع باللياقة البدنية العالية والمهارة الفنية الكبيرة التي لم تتأثر بتقدم عمره على عكس غيره من اللاعبين في أنحاء العالم.

ونوه المحللين إلى المسيرة التاريخية للحضري مع المنتخب والأندية التي لعب فيها حيث يمتاز الحضري بأسلوب لعب مذهل يمكنه من التصدي للكرات الخطيرة التي يطلقها الخصم والذود عن مرماه بكل احترافية وكفاءة الأمر الذي جعل معظم مهاجمي منتخبات العالم يشيدون بمهاراته العالية.

وشارك الحضري في بعض مباريات البطولة التي أقيمت في روسيا في تلك الأثناء مثل مباراة المنتخب المصري مع المنتخب السعودي ومباراة مصر مع الأوروغواي إضافة إلى بعض المباريات الأخرى.

وقدم الحضري خلال تلك المباريات أداءً قويا أذهل الجميع خصوصا أولئك الذين وقفوا ضد فكرة المدرب كيروش استدعاؤه للعب حيث وصفه الكثير من المحللين الرياضيين بالحارس الطائر وذلك بعد التصديات الخرافية التي قام بها في المباريات.

موسوعة غينيس

بعد دخوله لأرضية الملعب لأول مرة صنفت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عصام الحضري كأكبر لاعب يشارك في بطولات كأس العالم وذلك بعد بلوغه من العمر خمسة وأربعين عاما وثلاثة شهور وستة وعشرين يوما محطما بذلك الرقم القياسي المسجل باسم اللاعب السنغالي الحجي ضيوف الذي شارك مع منتخب بلاده السنغال في بطولة كأس العالم التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان عام ألفين واثنين.

وبمشاركته هذه نقش الحضري مسيرته الرياضية في سطور التاريخ كونه أكبر لاعب يشارك في بطولة كأس العالم والتي من أجلها يبذل معظم اللاعبين جهودهم للمشاركة فيها خصوصا أولئك اللاعبين الذين تكون أعمارهم صغيرة والذين لم يتجاوزوا سن الثلاثين بعد.

حيث يبذل اللاعبين الغالي والنفيس من أجل حجز مقعد لهم في صفوف منتخباتهم الوطنية حيث يحرص مدربو المنتخبات عادة على اختيار أفضل اللاعبين خصوصا أولئك الذين يتمتعون بمهارات عالية وقدرات بدنية وذهنية كبيرة.

ويحرص اللاعبين للمشاركة في هذه البطولة من أجل الحصول على منافع كبيرة تساهم في تطويرهم ووصولهم للنجومية حيث تتيح هذه البطولة للاعبين الاحتكاك باللاعبين الأخرين الذين يمثلون أشهر المنتخبات وأقواها مثل المنتخبات الأوروبية كألمانيا وإسبانيا وفرنسا وهولندا أو المنتخبات اللاتينية كالمنتخب البرازيلي والمنتخب الأرجنتيني وغيرهم من المنتخبات الكبيرة الأخرى.