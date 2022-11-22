يسرى جننت عادل إمام بفستان حرير فهجم عليها وخلع جميع ملابسها وعاشرها على سرير النوم وهي تصرخ 'علمني فرنساوي يا بيه'.. اتفرج المشهد الممنوع من العرض

أعادت قنوات فنية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" تداول مقطع فيديو يحتوي على مشهد ساخن جمع بين الفنان الكبير عادل إمام، والفنانة القدير "يسرى"، ووصفه المتابعين بالمشهد الفاضح وبأن عادل إمام اندمج خلاله واصبح كانه حقيقة وليس تمثيل، وهو ما جعل الرقابة تمنعه من العرض حسب قولهم.

يسرى تجنن عادل إمام بروب نوم الحرير

ظهرت يسرى في المشهد المثير للجدل وهي ترتدي روب نوم حرير، بنفسجي اللون، ولاصق على جسدها وظهرت فيه بشكل مثير جداً، وهو ما جعل الزعيم عادل إمام يفقد أعصابه ويقوم بخلع ملابسها وينهال عليها بالقبلات الساخنة على السرير بعد موافقتها على العمل معه مقابل 500 جنيه في الشهر.

وفي نهاية المشهد ظهر عادل إمام وهو يسأل يسرى "تعرفي فرنساوي؟"، لترد عليه بالقول "أنت اللي تقدر تحكم وتقدر"، وتتوجه إلى سرير النوم فيتبعها عادل إمام ويندمج معها في وصلة قبلات ساخنة.

لا يكاد يذكر إسم الفنان الكبير عادل إمام إلا وتذكر معه الفنانة يسرا، فقد شاركته في معظم أفلامه، فقد كان عادل إمام يهتم بها ويحبها كثيرا لجرأة المشاهد التي تقدمها دون اعتراض، وقد اشتهرت بمشاهد الأحضان والقبلات الساخنة، ولا يكاد يخلو فيلم شاركت فيه من المشاهد الجريئة.

يسرا تتحدث عن مشاهدها الجريئة مع عادل إمام

اعتبرت الفنانة المصرية يسرا أن القبلات والمشاهد الجريئة في السينما ليست عيبا، لأن الأخيرة في حاجة إلى الرومانسية والخيال.

وردت يسرا في تصريحات لها على عادل إمام الذي تحدث عن مشاهدها الجريئة في أفلامه، بأن السينما المصرية طوال عمرها تفعل ذلك، وتقدم المشاهد الساخنة والجريئة.

وأضافت: مشاهد القبلات ليست خطأ ولا عيبا ما دامت توظف في الفيلم بأسلوب جيد وصحيح، وتوضع في مكانها الطبيعي بحيث لو حذفت تؤثر تأثيرا كبيرا في العمل السينمائي.

يسرى تعترف: كان نفسي اتجوز عادل إمام

قالت يسرا خلال استضافتها في برنامج «الدوبليكس» المذاع عبر فضائية «ON»، أن عادل إمام هو الفنان الوحيد الذي لو كان طلب الزواج منها لما استطاعت رفضه. مردفة: «عادل إمام لو كان اتقدم لي مكنتش رفضته وكان نفسي اتجوزه».

ووصفت عادل إمام بأنه «شرح وبيخلي الناس مبسوطة طول الوقت بتضحكي وتهزري وشرح وبيحب الفرفشة ودمه خفيف وعشرته حلوة»، مشددة على أنها مازالت تتواصل معه.

رأي أسرة عادل إمام في مشاهده الجريئة

كشف الفنان القدير عادل إمام في لقاء قديم مع برنامج “دائرة الضوء” على قناة “نايل سبورت” عن رأي زوجته هالة الشلقاني وابنته سارة في مشاهده الجريئة.

واعترف الزعيم عادل إمام بأن زوجته وابنته يرفضان أحيانا بعض مشاهده الجريئة في أفلامه بسبب تدينهما ومحافظتهما على الصلاة.

وقال إمام خلال اللقاء “ابنتي لم تفكر في الفن مطلقا، وأحيانا زوجتي وابنتي لا يعجبهما فيلما أقدمه يكون به بعض المشاهد الجريئة لأنهما متدينان ويصليان وأسمع رأيهما، لكن في النهاية أنفذ ما أراه صحيحا.

وتحدث إمام عن زوجته هالة، وقال إنها هي التي ربت أولاده وأحفاده بسبب انشغاله الدائم في العمل، وأكمل قائلا “والحمد لله معي زوجة محترمة ومتدينة وبتاعة بيتها، وابنتي سارة تشبهها كثيرا؛ حيث استقالت من عملها بعد الزواج لتتفرغ لبيتها”.

وأضاف عادل أنه لا بد أن تجتمع الأسرة جميعها في الغداء ليتحدثوا سويا، وأشار إلى أن أحفاده هم فقط لهم الحق في الدخول عليه بغرفته في أي وقت، وهم يحبونه جدا لدرجة أنهم أحبوا لاعب الكرة جدو؛ لأن اسمه على اسمي “جدو” كما ينادونني.

وأوضح إمام أنه لا يشعر بالإحباط كثيرا لكن أحيانا يشعر به دون سبب وقريبا كان في هذه الحالة؛ حيث فقد شهيته للعمل وامتنع عن مقابلة الناس، وكل ذلك دون سبب واضح.