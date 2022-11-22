نميمة الفن.. صافيناز في وضع مخل ومتابع يعلق "ارحمي الشباب ياولية جننتينا بحركاتك الإباحيّة".. شاهد

شاركت الراقصة صافنياز مع متابعيها فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستغرام" وهي تؤدي وصلة رقص ساخنة وصفها المتابعين بالجريئة وعلق أحدهم بالقول "ارحمي الشباب ياولية جننتينا بحركاتك الإباحيّة".

وظهرت صافيناز في الفيديو المثير للجدل وهي ترقص بأحد الأفراح على انغام اغنية “كده مطمرش” للمغني محمود الليثي والتي كانت قد رقصت عليها في فيلم “30 يوم في العز”.

وارتدت صافيناز بدلة رقص فاضحة كعادتها، وتعمدت استعراض صدرها وتحريكه أمام الجمهور بطريقة جريئة ومثيرة.

من هي صافيناز؟

صافيناز هي راقصة شرقية وممثلة أرمينية روسية، واسمها الحقيقي "صوفينار جوريان"، ولدت في 20 ديسمبر 1983 في الاتحاد السوفيتي.

كانت صافينار تعمل في البداية راقصة باليه، ثم اتجهت للرقص شرقي بسبب حبها للأغاني العربية، وظهرت في بعض الأغاني المصورة التي كانت تنتجها قناة "دلع"، لكنها حازت على شهرة غير عادية بعد ظهورها وهي ترقص في أغنية فيلم القشاش الذي عرض في عيد الأضحى عام 2013.

آخر أعمال صافينار

يذكر أن آخر أعمال صافيناز، السينمائية مشاركتها في بطولة فيلم "انت حبيبي وبس"، مع محمود الليثي، بوسي، سعد الصغير، محمد ثروت، أحمد حلاوة، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، حول "زيكو" الذي يسعى لتنفيذ وصية جده، في سبيل الحصول على الميراث.

وكانت أحدث أعمال صافينار على المستوى الدرامي مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.

وشاركت في فيلم "أمان يا صاحبي"، بطولة سعد الصغير، ومحمود الليثي، ونرمين ماهر، وعلاء مرسي، وشيماء سيف، وبدرية طلبة، ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج هاني حمدي.

كم تجني صافيناز من الحفلة الواحدة؟

كشف أحد منظمي الحفلات في مصر، أن صافيناز تتقاضى 30 ألف جنيه مصري عن الساعة الواحدة، أي ما يقارب الـ 1200 دولار أميركي، موضحا أنها تعد من أغلى الراقصات الأجانب اللواتي يعملن في مصر بعد الراقصة جوهرة.

وفي وقت سابق انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، قائمة بأسماء الراقصات المصريات أو المعروفات في مصر، والمبلغ الذي يتقاضينه مقابل إحياء السهرات أو الحفلات.

وحلت الراقصة جوهرة في المرتبة الأولى في قائمة الراقصات الأعلى أجراً بمبلغ 40 ألف جينه مصري أي حوالى 2546 دولار أميركي.

وفي المرتبة الثانية حلت الراقصة دينا والراقصة صافيناز والراقصة ​ليندا​ بمبلغ 35 الف جينه أي حوالى 2228 دولار أميركي.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب كل من الراقصتان أوكسانا و​لورديانا​ اللتان تتقاضيان 30 ألف جينه مصري أي حوالى 1910 دولار أميركي.

وفي المرتبة الرابعة حلت الراقصات أنستازيا وألاكشنير وسهر الذين يحصلن على 22 ألف جينه أي حوالى 1400 دولار أميركي.