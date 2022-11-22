بـ مكياج صارخ.. رهف القحطاني توجه نصائح مثيرة للفتيات حول الزواج - فيديو

قدمت مشهورة سناب شات السعودية، رهف القحطاني، نصائح للفتيات المقبلات على الزواج وكيفية التعامل مع أزواجهن لتجنب المشاكل والحفاظ على منازلهن.

رهف القحطاني تقدم نصيحة للمقبلات على الزواج

وقالت رهف القحطاني خلال بث مباشر لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تيك توك إن هناك بعض الخطوات للمقبلات على الزواج أولها احترام الزوج وتقدير أسرته.

ولفتت المشهورة السعودية أن تلك هي النصيحة الأولى لهن، قائلة: "إذا انتي الرجال محترمة أهله ومقدراهم ومقدرته ترى يقدرك ويحطك فوق رأسه"،

وأكدت رهف القحطاني على ضرورة نسيان الماضي والبدء من جديد مع الزوج قائلة: "الماضي تنسينه وتبتدي صفحة جديدة مع الرجال وتنسى كل اللي فات".

وشددت على عدم الحديث عن المشاكل الأسرية مع الزوج ورواية التفاصيل الخاصة بهم، قائلة: "حاولي مهما تقدري لا تسولفين مشاكل أهلك ويش فيه والله مشكلة عائلية لا يدري أيش حصل في بيتكم حتى لو مضربين قولي محتفلين دائماَ بينوا أن انتي كدا".

ووجهت رهف القحطاني نصيحة أخيرة على الفتيات بعدم الحديث لأسرهن عن المشاكل الزوجية كي لا يكون سبباً في زيادة الخلافات بينهم قائلة: "ما يحصل في بيتك لا تنقليه لأهلك يقعدون يضغطون عليكي حتى تقلبي لا شعوري على الرجال".

رهف القحطاني تتحدث عن زواجها

وكانت رهف القحطاني كشفت قبل أيام سبب عدم زواجها حتى الآن موضحة في فيديو عبر سناب شات أنها تريد أن تختار بدقة هذه المرة خاصة بعد أن انفصلت مرتين سابقاً.

وتابعت : "أنا بدي اختار صح هذه المرة، أبي أصبر أصبر واختار صح شخص يستخقني، فهمتوا !ما بقعد أتزوج واخلع أتزوج واخلع، تعبت وأنا أخلع".

وأوضحت رهف القحطاني أنها لا تفكر في الزواج، بكامل رغبتها، وردت على سؤال وجهته لها متابعة قائلة "متى تتزوجين؟ جميلة وعندك فلوس ليه ما تتزوجين"؟

"وعلقت: "جالسة مع أبوي مرة مبسوطة وفلة أمها، أصحى مثل ما بغيت وأنام مثل ما بغيت، وأطلع مثل ما بغيت مبسوطة، مبسوطة".

وأكدت مشهورة سناب شات السعودية أن والدها ضمن أحد أبرز أسباب عدم تفكيرها في الزواج بسبب حديثه الحلو معها قائلة: "كلام حلو؟ أبوي مشبعني كلام حلو، كل شوي يدق علي اشتقت لك شو أخبارك طيب".