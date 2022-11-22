تسريب فيديو لطالبة مصرية محجبة وهي ترقص داخل الفصل وملابسها الداخلية باينه.. كسحت صافيناز وجننت الشباب بجسمها الفتاك وحركاتها المثيرة

أعادت قنوات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نشر مقطع فيديو لطالبة مصرية ترتدي الزي المدرسي وترقص بطريقة داخل الفصل الدراسي بطريقة مثيرة وصفها المتابعين بالجامدة وعلق أحدهم بالقول "دي كسحت صافيناز وسما المصري".

وظهرت الطالبة بإحدى المدارس الثانوية وهي تضع"شال" على خصرها وتؤدي وصلة رقص شرقية على أنغام موسيقى شعبية.

وتعليقاً على المقطع قال مسئول بالتعليم ، إن الفيديو المتداول ويتضمن قيام طالبة بإحدى المدارس بالرقص بطريقة احترافية داخل الفصل، تم تصويره قبل 6 سنوات، وتم التأكد من ذلك بعد البحث إلكترونياً عن الفيديو، من خلال إدارة التطوير التكنولوجي بالوزارة، بحسب ما نقلته صحيفة “الأهرام”.

وأضاف المسئول ،أن الوزارة لم تتعرف على المدرسة، التي تم تصوير هذا المقطع بها، ولم يتحدد ما إذا كان الفيديو تم تصويره في مدرسة خاصة أو حكومية.