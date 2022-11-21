بعد تأكيد رسمي بـ إنفصالها عن شريف شرقاوي.. نسرين طافش تثير الجمهور بهذه الإطلالات - صور

خرج الدكتور شريف شرقاوي زوج نسرين طافش سابقا عن صمته بعد تداول أنباء إنفصاله عن الفنانة نسرين، مؤكدا خبر الإنفصال، عبر منشور على حسابه الرسمي على تبيق إنستجرام، وذلك بعد زواج دام أقل من خمسة أشهر.

كما قال شريف الشرقاوي خلال تعليق بالرد على أحد المتابعين، تم الطلاق بسلام وأنا أحترمها كإنسانة وعدم إتفاق شئ طبيعي يحدث بين البشر المهم هو السلام والاحترام.

وتعد نسرين طافش، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما ليكشف عن جمالها ورشاقتها، وتحرص على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار.

كما تميل نسرين طافش، إلى وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج لتكشف عن جمالها وأناقتها، وتفضل اختيار الوان الشعر البنية التي تكشف عن جمالها.