مي سليم تطل على جمهورها فاتنة الجمال وتعلق: "خليت الشعر كنافة" - صور



شاركت الفنانة مي سليم، صورة جديدة من أحدث ظهو لها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خطفت الأنظار بجمالها الباهر.

وتألقت مي سليم بإطلالة جميلة، مرتدية فستان أسود اللون مكشوف الصدر، وعلقت على شعرها المنسدل قائلة: “أنا آسفة يا كريم خليت الشعر كنافة”.



يذكر أن آخر أعمال مي سليم مسلسل "دنيا تانية" بطولة ليلى علوي، ونورهان، وأحمد عزمي، وفراس سعيد ، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.

وأعربت مي سليم عن سعادتها بمشاركتها في فيلم “200 جنيه” مع كوكبة كبيرة ومهمة من النجوم، وتقديمها شخصية جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أنه يوجد عدد كبير من المشاهد الصعبة في الفيلم.

