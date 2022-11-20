بـ هاف استومك غطى المنطقة الحساسة من صدرها فقط.. مايا دياب تثير الجمهور بإطلالة عارية - صور

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، صور جديدة لأحدث إطلالة لها، عبر حسابها الشخصي على تطبيق التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، حيث بدت جريئة بملابس رياضية عارية.

وتألقت مايا دياب بإطلالة جريئة، مرتدية هاف ستومك باللون الأسود مكشوف البطن والصدر، ونسقت معه بنطلون رياضي، ولكن ظهروها بملامح مختلفة؛ شغل الجمهور في التعليقات بالسؤال حول خضوعها لعمليات تجميل جديدة؟.

أحدث أعمال مايا دياب

أحدث أعمال مايا دياب أغنية “عيش أحلى سنين” التي تم طرحها يوم 10 من شهر يوليو الماضي عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، وقد حققت الأغنية منذ طرحها وحتى الآن أكثر من 4 مليون مشاهدة.