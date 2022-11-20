السر الذي اخفته الفنانة ياسمين صبري عن الجميع ودفعت نصف ثروتها مقابل عدم كشفه.. تعرف عليه

كشف الدكتور أشرف صبري، عن المهن التي زاولتها ابنته الفنانة ياسمين صبري قبل الشهرة ودخولها مجال التمثيل.

وقال صبري، خلال لقائه ببرنامج "قعدة ستات": "ياسمين اشتغلت حاجات كتير، وكانت شغالة في مكتبة الإسكندرية، وكانت بتبقى مضايقة أوي وتقولي دول مش بيدوني حاجة وكنت بقولها طب اتعلمي بس.. انتي لسه طالعة واحدة واحدة".

وأضاف: "وبعدها اشتغلت في شركة اتصالات، وكانت تزوغ وكانت مش فاهمة إنهم بيجيبوا مكانها من التليفون، بتقولي أنا مش عارفة أروح ألعب في النادي ألاقيهم بيقولولي انتي في النادي بتعملي إيه؟، هما بيعرفوا منين؟".

وأضاف: "ياسمين مش بتاعت قاعدة ومكتب وشغل".

يذكر أن، الفنانة ياسمين صبري أعلنت مؤخرا عن افتتاح أحدث مشاريعها الجديدة في دبي.

ونشرت ياسمين صورتين لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "يسعدني أن أعلن أنني سأفتتح اليوم "WORLD FASHION 2022"، 6 مساءً في دبي".

وحلت الفنانة ياسمين صبري ضيفة برنامج "صاحبة السعادة"، سبتمبر الماضي، مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة "Dmc".

ياسمين صبري أعلنت عن استعدادها للمشاركة في رمضان 2023 بمسلسل، دون الكشف عن تفاصيله لتعود للجمهور بعد غياب منذ آخر أعمالها "فرصة تانية".