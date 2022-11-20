عاجل: أنبأ عن إصابة الفنان رمز جلال بالعمى.. تفاصيل أكثر!!

تصدر اسم الفنان رامز جلال، "تريند" محرك البحث الشهير "جوجل"، بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بأنباء فقدانه البصر وتحديدا في العين اليسرى واعتزاله التمثيل، حيث تم تداول الخبر على نطاق واسع مع نشر صورا وأخبارا حول حقيقة إصابته بالعمى.

حقيقة إصابة رامز جلال بالعمى

وتداولت بعض الصفحات المهتمة بأخبار الفنانين والمشاهير على “إنستجرام” و”فيسبوك”، أنباء أفادت بأن رامز جلال فقد بصره في العين اليسرى بسبب إصابة تعرض لها.

وتداول العديد من محبي الفنان رامز جلال، صورة له زاعمين تعرضه للإصابة أثناء تصويره المقلب الرمضاني الجديد، على الرغم من وضوح العبث بالفوتوشوب في الصورة، وأنها تم استخدامها في دعاية لبرنامجه في رمضان قبل عامين.

وزاد الأمر غموضاً، بعدم تأكيد أو نفي رامز جلال أو شقيقه ياسر جلال لتلك الأنباء المتداولة، حتى بوصفها بالشائعات التي تطمئن جمهور صاحب المقالب الرمضانية المرعبة في السنوات الأخيرة.

نقابة المهن التمثيلية: مفيش معلومة

ولم تحرص نقابة المهن التمثيلية، على توضيح أمر إصابة رامز جلال، سواء بالتأكيد أو بنفي الأمر بعد التأكد من المعلومة.

وعلقت الفنانة نهال عنبر، المسؤولة عن الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية، على ما يتم تداوله بالتأكيد بأنه لم يرد إليها أي شيء يتعلق بتعرض رامز لإصابة بالغة، معتبرة أن ما جرى تداوله مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

نشاط فني يبدأ ب"أخي فوق الشجرة"

كانت المعلومات التي توافرت مؤخرا، تفيد بأن رامز جلال يعيش حالة من النشاط الفني، حيث ينتظر عرض فيلمه الجديد "أخي فوق الشجرة"، بطولة تارا عماد، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وويزو، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ويجسد رامز خلال هذا الفيلم شخصية مدير فندق، يواجه العديد من المواقف الكوميدية.

كما انتهى جلال من تعيين أماكن تصوير برنامج المقالب الذي يقدمه سنويا على mbc في شهر رمضان، بعد أن استقر على الفكرة التي يحيطها بسرية بالغة، خوفا من تسريبها لوسائل الاعلام.

وكانت آخر مقالب رامز عبر برنامج "رامز موفي ستار" في رمضان الماضي، التي دارت فكرته حول استضافة مجموعة من مشاهير الفن والرياضة، بعد خداعهم بتصوير إعلان أو مشهد في فيلم عالمي مع نجم الاكشن فاندام، وتعرض الضحايا للعديد من المغامرات التي أصابتهم بالهلع خلال الحلقات.