إغراء لا يطاق.. مي عمر بفستان إلى أعلى الفخذ يهيج الشباب بلا رحمة

نشرت الفنانة، مي عمر، صور جديدة لها ،وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت مي عمر بفستان أحمر فوق الركبة، واعتمدت شعرها منسدل على كتفيها بطريقة جذابة.

تحت تهديد السلاح

ويعرض حاليا للنجمة مى عمر فيلم «تحت تهديد السلاح» بطولة حسن الرداد، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، أحمد بدير، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وتدور قصة الفيلم في إطار من الأكشن والإثارة بدءًا من جريمة قتل حدثت بالفعل، يتم اتهام فيها الرداد حيث يبحث رجل عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

وجدها في حالة إغماء على قارعة الطريق وعند تفقدها اكتشف أنها سكرانة.. شاهد فضيحة مدوية لزوجة مطرب شعبي شهير إعتدت على ضابط شرطة بكلمات فاضحة وهذا ما حصل لها!!