تفاصيل جديدة تكشف حقيقة أنباء اختطاف الفنان محمد رمضان في لبنان والتي اثارت ضجة عارمة في الوسط الفني

نفت معلومات خاصة حصل عليها موقعنا من مصادر موثوقة أن يكون الفنان المصري الشهير محمد رمضان قد تعرض لمحاولة خطف في لبنان بعد شجار حصل بينه وبين شاب لبناني في أحد الملاهي الليلية،

وقالت تلك المصادر في المعلومات التي ارفقتها ان موضوع إبتزاز الممثل بمبلغ قدره عشرة الاف دولار أميركي بعد العراك من نسج الخيال فقط.

وأشارت المعلومات الى ان الفنان محمد رمضان اساساً كان بضيافة شخصية لبنانية معروفة وبرفقته عشرة حراس خلال كل الفترة التي امضاها في لبنان ولم يخرج للسهر في اي منطقة جبلية كما قالت بعض التقرير الصحافية.