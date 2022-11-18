بسبب الفنانة احلام الكويتية .. شاهد ماذا طلبت أصالة من شركة روتانا واصابهم بصدمة لغرابتة

طالبت الفنانة السورية أصالة شركة روتانا بأن يضعوا لها نفس المصعد الذي استخدمته الفنانة الإماراتية أحلام في حفلها.

وصرحت أصالة:"الملكه لها البدايه وبها تنتهي الليالي .. تابعت حفلة إطلاق ألبومك وكانت حفله فعلاً للتاريخ الحديث لم أرى لها مثيل ..

وأذكر خوفي عليكي حين خرجتي للجمهور بال( المصعد) من تحت المسرح وأنا من بعدك أطالب روتانا شركتي الغاليه بذات المصعد لو أمكن لأكون بذلك على خطاكي مشيت".

وجاء تصريح أصالة رداً على تصريح أوردته الفنانة أحلام:"ولاول مره ليله تكريميه ليله احلام فنانة العرب ختام موسم الرياض،

شكر وتقدير وامتنان لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على تقديره ودعمه المستمر لمسيرتي وبتوجيه منه اقامه ليله تكريميه لمسيرتي ليله للتاريخ شكراً بحجم الكون معاليك"