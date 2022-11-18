تعرفوا إلى قصة أول ممثل على الشاشة أعلن مثليته الجنسية ... ولهذا السبب انتهت مسيرته الفنية

من هو شارلز وليام؟

شارلز وليام هينز، وهو ممثل أميركي ومهندس داخلي، ذاع صيته في هوليوود، بعد أن قدم عدة أعمال وأدوار أكدت إمتلاكه قدرات تمثيلية عالية.

تاريخ ميلادة وأعمالة الفنية : ولد شارلز عام 1900، وتوفي عام 1973، عام 1922 تم إكتشاف هينز على يد شركة غولدن بيكتشرز. مسيرته الفنية دعمت بعد حصوله على ردات فعل رائعة بعد دوره في فيلم "The Midnight Express".

عام 1926، شارك في تجربة أداء لشخصية في فيلم "Brown of Harvard"، وطريقة أداءه جعلته يبدو كممثل كيم ومتعجرف.

في نهاية العشرينات من القرن الماضي، هينز ظهر في إفتتاح أنجح أفلامه وهو يرتدي سروال داخلي نسائي، وذاع صيت هذا الخبر بشكل واسع.

كيف أعلن مثليتة ؟ وفي ثلاثينات القرن الماضي، قرر هينز الإعتراف بمثليته على العلن، وحتى لم يتقبل إخفاءها كما طلبت منه شركة الإنتاج،

نهاية مسيرتة الفنية : واضطر عام 1935 إلى ترك مسيرته الفنية وتوقف عن التمثيل، وأصبح مهندس داخلي ناجح للغاية، كما تزوج من شريكه جيمي شيلدز، ودعمه زملاءه في التمثيل بشكل كبير.

وفاتة : عام 1973 توفي في شهر كانونا الأول/ ديسمبر عم عمر يناهز الـ 73.