ما هو سر المكالمة الهاتفية التي أبكت الفنانة العالمية شاكيرا بشدة افزع كل من حولها ؟ السبب لايمكن تصديقة !

تعيش الفنانة العالمية شاكيرا حالة من الحزن بالوقت الحالي، نظراً للمشاكل العديدة والأزمات التي مرت بها مؤخراً ومنها إنتهاء علاقتها بلاعب كرة القدم الإسباني المعتزل جيرارد بيكيه.

ورغم توصلهما لإتفاق بشأن حضانة الأطفال، إلا أن شاكيرا لا تبدو بحالة نفسية جيدة على الإطلاق على الأقل حتى هذه اللحظة.

ومؤخراً رصدت كاميرات المصورين وهي تتحدث على الهاتف مع شخص مجهول الهوية ما تسبب ببكائها بشدة.

وكشف أحد البرامج الإسبانية عن سلسلة صور للفنانة العالمية ظهرت فيها من داخل إحدى الحدائق في مدينة برشلونة وتبكي بشدة وترتدي ملابس رياضية، وقد استمرت المكالمة حوالي الساعة والنصف.