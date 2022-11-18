شاهد بالصور كيف أشعلت العارضة الارجنتينية جورجينا رودريغيز السجادة الحمراء بفستانها الفاتن والجريء الذي أبرز كل أنوثتها وجمال قوامها

تحرص العارضة الأرجنتينية العالمية جورجينا رودريغيز حبيبة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو على حضور المناسبات المهمة التي تدعى عليها بكامل أناقتها وكذلك فهي تركز على انتقاء الفساتين التي تبرز أنوثتها وجمال قوامها.

وقد تواجدت رودريغيز على السجادة الحمراء أمس الأربعاء في حفل جائزة شخصية العام (Grammy Latin Award 2022)، وخطفت الأنفاس بفستان أنيق وجريء نوعا باللون الأزرق الفاتح جاء شبه شفاف في منطقة الخصر وتميز بفتحة طويلة من الجهة اليمنى.

وكانت العارضة الشهيرة كشفت أنها ستتحدّث في السلسلة الثانية من برنامجها على نتفليكس عن تحوّل حياتها من الفقر إلى الثراء، والمساعدة التي قدمتها عائلة جورجينا إليها على تخطّي اليأس بعد وفاة أحد توأميها.

إشارة إلى أن جورجينا رودريغيز دائماً ما تشغل أخبارها الصحافة العالمية ليس فقط لكونها حبيبية رونالدو ولكن لإطلالاتها وتنقلاتها وتواصلها مع متابعيها الدائم ومشاركة يومياتها معهم.