ماهو سر رسائل الحب المتبادلة بين الفنانتين أصالة ونوال الكويتية التي أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي .. إليكم التفاصيل

وجهت الفنانة السورية أصالة رسالة حب وتقدير مميزة للغاية لزميلتها الفنانة نوال الكويتية.

وكتبت أصالة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي:

"يمتلك الفنّان الحقيقي جانب في شخصيته عنوانه زهد وهاد الشعور لايتعارض مع الطموح أو الإصرار بل يدعمه ويمتلك الفنّان الحقيقي بساطه هي مؤونة إبداعه والبساطه لاتتعارض مع الإبهار بل تخاويه وكلّ هاد وأكتر بتملكه صاحبة العيد نوالتنا كلّ سنه وأنتي مصدر الخير للفن وللحياة.

رد الفنانة نوال الكويتية :

من جهتها ردت نوال الكويتية على أصالة وقالت: "ياحبيبتي أصوله دايم تقولين كلام أعجز عن إني أشكرك عليه يالغالية وأنتِ بخير وعافية والله يطول بعمرك ويوفقك في حفلك اللي أكيد راح يكون مميز".